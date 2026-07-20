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Dzielnica mieszkaniowa Bureaux modulables jusqua 511 m a louer hatenufa talpiot

Jerusalem, Izrael
od
$9,218
;
11
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ID: 38589
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    HaTnufa, 15

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Jerusalem, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Bureaux modulables jusqua 511 m a louer hatenufa talpiot
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$9,218
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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