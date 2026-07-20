  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme clair dans un immeuble neuf neuf renove spacieux

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme clair dans un immeuble neuf neuf renove spacieux

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,97M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 38250
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yehuda HaMaccabi, 43

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
wspaniałe 3.5 pokoje 86 m2 + 14 m2 taras znajduje się między Ayarkon Park i Yeuda amaccabi nowa winda parkowania budynku nie chybiła!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Le quartier le plus anime et central de la ville
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,31M
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,42M
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement premium vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,96M
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal appartement 3 pieces a louer au coeur de jerusalem proche de toutes commodites
Jerozolima, Izrael
od
$2,034
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement agreable calme lumineux magnifique renove et spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,64M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme clair dans un immeuble neuf neuf renove spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,97M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,54M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,02M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Quartier city duplex 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Quartier city duplex 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Quartier city duplex 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Quartier city duplex 4 pieces
Aszkelon, Izrael
od
$547,760
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się