  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent ideal airbnb et investissement

Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent ideal airbnb et investissement

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,05M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 38635
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Sderot David Ben Gurion, 15 Ben Gurion House

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville de jerusalem limitrophe rehavia
Jerozolima, Izrael
od
$1,64M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Izrael
od
$1,48M
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion entierement meuble haut standing investi luxueux magnifique spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,47M
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux modulables jusqua 511 m a louer hatenufa talpiot
Jerusalem, Izrael
od
$9,218
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent ideal airbnb et investissement
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,05M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,03M
Na wyłączną sprzedaż, blisko Rabin Square i Ben Gurion. 15, rue Soutine W nowym projekcie o wysokiej jakości podpisanym przez Horizon. 4.5 pokojowe mieszkanie! Powierzchnia wybudowana: 100 m2 Balkon 14 m2 Położony na 4 piętrze z otwartym widokiem Jasne i pięknie ułożone! Orientacja: Południ…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a louer museum residence jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a louer museum residence jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a louer museum residence jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a louer museum residence jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a louer museum residence jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a louer museum residence jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a louer museum residence jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$5,904
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Dzielnica mieszkaniowa Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Dzielnica mieszkaniowa Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Dzielnica mieszkaniowa Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Dzielnica mieszkaniowa Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Dzielnica mieszkaniowa Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Dzielnica mieszkaniowa Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,25M
Położony w pełni odnowiony budynek w ramach projektu Tama 38 / 1, ten wspaniały nowy apartament trzypokojowy oferuje wszystkie nowoczesne komfort w poszukiwanej lokalizacji, w pobliżu plaży. Charakterystyka: • 3 sztuki włącznie z mamadem • 75 m2 powierzchni mieszkalnej • Czwarte piętro • Po…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się