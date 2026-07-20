  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement bien agence dans un immeuble neuf entierement meuble magnifique

Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement bien agence dans un immeuble neuf entierement meuble magnifique

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 38645
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Leonardo da Vinci, 2

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement grand neuf projet de qualite spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,48M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,28M
Dzielnica mieszkaniowa Maison natif 600
Netanya, Izrael
od
$4,66M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer spacieux entierement meuble
Bat Jam, Izrael
od
$2,296
Dzielnica mieszkaniowa Grande villa a vendre proche de toutes commodites raanana
Raanana, Izrael
od
$2,23M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement bien agence dans un immeuble neuf entierement meuble magnifique
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Bat Jam, Izrael
od
$1,64M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Alerte bonne affaire vue mer imprenable a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Alerte bonne affaire vue mer imprenable a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Alerte bonne affaire vue mer imprenable a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Alerte bonne affaire vue mer imprenable a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Alerte bonne affaire vue mer imprenable a la marina dashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Alerte bonne affaire vue mer imprenable a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Alerte bonne affaire vue mer imprenable a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,08M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Dzielnica mieszkaniowa Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Dzielnica mieszkaniowa Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Dzielnica mieszkaniowa Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Dzielnica mieszkaniowa Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Dzielnica mieszkaniowa Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Netanja, Izrael
od
$1,36M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się