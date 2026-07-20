  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Ashdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Joli 2 pieces a louer entierement meuble youd zain ashdod

Dzielnica mieszkaniowa Joli 2 pieces a louer entierement meuble youd zain ashdod

Ashdod, Izrael
od
$1,738
;
9
Zostawić wniosek
ID: 38296
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    Rambam

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Numer referencyjny: 6988 Okręg: Youd Zain Niezależna jednostka do wynajęcia - 2 pokoje Powierzchnia: 50 m2 W pełni umeblowane Klimatyzacja Odnowione Wynajem w całości, z wyjątkiem energii elektrycznej Wejście: 01 / 09 / 2026

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,54M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Netanya, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer a ne pas manquer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,77M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe cottage
Tel Mond, Izrael
od
$1,54M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Joli 2 pieces a louer entierement meuble youd zain ashdod
Ashdod, Izrael
od
$1,738
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Netivot, Izrael
od
$521,520
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique duplex penthouse
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique duplex penthouse
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,21M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de caractere au coeur de talbyeh une adresse rare a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de caractere au coeur de talbyeh une adresse rare a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de caractere au coeur de talbyeh une adresse rare a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de caractere au coeur de talbyeh une adresse rare a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de caractere au coeur de talbyeh une adresse rare a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de caractere au coeur de talbyeh une adresse rare a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$1,89M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się