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Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse proche de la mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,42M
;
10
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ID: 38352
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Frishman, 7

O kompleksie

Przeniesienie
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Duplex- Penthouse na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej okolicy blisko Frishman i morza! Sklep budowlany z 8 apartamentów 4 piętro z windą 4 sztuki 101 m2 + 62 m2 tarasy dach 56 m2 1 parking podziemny 1 piwnica Miklat 3 wystawy: Północ, Wschód, Zachód Spokojnie i jasno Cena: 7,390000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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