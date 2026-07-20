Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse proche de la mer

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Duplex- Penthouse na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej okolicy blisko Frishman i morza!
Sklep budowlany z 8 apartamentów
4 piętro z windą
4 sztuki
101 m2 + 62 m2 tarasy
dach 56 m2
1 parking podziemny
1 piwnica
Miklat
3 wystawy: Północ, Wschód, Zachód
Spokojnie i jasno
Cena: 7,390000
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Tel-Awiw, Izrael
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