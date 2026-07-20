  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bon emplacement bonne occasion neuf projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bon emplacement bonne occasion neuf projet de qualite

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,28M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 38707
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Aszkelon, Izrael
od
$390,320
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Hajfa, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Aszdod, Izrael
od
$721,600
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,11M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer spacieux entierement meuble
Bat Jam, Izrael
od
$2,296
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bon emplacement bonne occasion neuf projet de qualite
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,28M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Sublime penthouse 5 pieces spacieux avec piscine privee terrasse vue mer et proximite immediate de la mer programme neuf petit immeuble recent pour clients exigeants
Dzielnica mieszkaniowa Sublime penthouse 5 pieces spacieux avec piscine privee terrasse vue mer et proximite immediate de la mer programme neuf petit immeuble recent pour clients exigeants
Dzielnica mieszkaniowa Sublime penthouse 5 pieces spacieux avec piscine privee terrasse vue mer et proximite immediate de la mer programme neuf petit immeuble recent pour clients exigeants
Dzielnica mieszkaniowa Sublime penthouse 5 pieces spacieux avec piscine privee terrasse vue mer et proximite immediate de la mer programme neuf petit immeuble recent pour clients exigeants
Dzielnica mieszkaniowa Sublime penthouse 5 pieces spacieux avec piscine privee terrasse vue mer et proximite immediate de la mer programme neuf petit immeuble recent pour clients exigeants
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Sublime penthouse 5 pieces spacieux avec piscine privee terrasse vue mer et proximite immediate de la mer programme neuf petit immeuble recent pour clients exigeants
Dzielnica mieszkaniowa Sublime penthouse 5 pieces spacieux avec piscine privee terrasse vue mer et proximite immediate de la mer programme neuf petit immeuble recent pour clients exigeants
Eilat, Izrael
od
$1,30M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Dzielnica mieszkaniowa Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Dzielnica mieszkaniowa Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Dzielnica mieszkaniowa Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Dzielnica mieszkaniowa Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Dzielnica mieszkaniowa Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Dzielnica mieszkaniowa Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,25M
Położony w pełni odnowiony budynek w ramach projektu Tama 38 / 1, ten wspaniały nowy apartament trzypokojowy oferuje wszystkie nowoczesne komfort w poszukiwanej lokalizacji, w pobliżu plaży. Charakterystyka: • 3 sztuki włącznie z mamadem • 75 m2 powierzchni mieszkalnej • Czwarte piętro • Po…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Ashdod, Izrael
od
$2,46M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się