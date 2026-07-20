Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion

4 pokoje marzeń w Rakafot Na sprzedaż apartament 4 przestronne i jasne pokoje w poszukiwanej dzielnicy Harakafot! 106 m2 powierzchni mieszkalnej + taras słoneczny o powierzchni 15 m2 z otwartym i zielonym widokiem na park. ✔ 4 piętro z 8 ✔ 2 wytyczne ✔ 2 toalety i łazienki ✔ Parking prywatny ✔ Mamad (sejf) ✔ Komfortowy i przestronny apartament rodzicielski ✔ Nowy, nowoczesny i dobrze utrzymany budynek ? Zwycięska lokalizacja - w pobliżu szkół, parków i centrów handlowych i blisko rozwoju Tzrifin Park i nowej dzielnicy biznesowej ? Cena rynkowa: tylko 2790 000! ✨ Idealny apartament dla rodziny szukającej jakości życia, przestrzeni i otwartego widoku