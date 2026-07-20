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Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion

Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$915,120
;
8
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ID: 38269
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    Zeev Jabotinsky

O kompleksie

Przeniesienie
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4 pokoje marzeń w Rakafot Na sprzedaż apartament 4 przestronne i jasne pokoje w poszukiwanej dzielnicy Harakafot! 106 m2 powierzchni mieszkalnej + taras słoneczny o powierzchni 15 m2 z otwartym i zielonym widokiem na park. ✔ 4 piętro z 8 ✔ 2 wytyczne ✔ 2 toalety i łazienki ✔ Parking prywatny ✔ Mamad (sejf) ✔ Komfortowy i przestronny apartament rodzicielski ✔ Nowy, nowoczesny i dobrze utrzymany budynek ? Zwycięska lokalizacja - w pobliżu szkół, parków i centrów handlowych i blisko rozwoju Tzrifin Park i nowej dzielnicy biznesowej ? Cena rynkowa: tylko 2790 000! ✨ Idealny apartament dla rodziny szukającej jakości życia, przestrzeni i otwartego widoku

Lokalizacja na mapie

Riszon le-Cijjon, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion
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$915,120
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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