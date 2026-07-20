Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion

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4 pokoje marzeń w Rakafot
Na sprzedaż apartament 4 przestronne i jasne pokoje w poszukiwanej dzielnicy Harakafot!
106 m2 powierzchni mieszkalnej + taras słoneczny o powierzchni 15 m2 z otwartym i zielonym widokiem na park.
✔ 4 piętro z 8
✔ 2 wytyczne
✔ 2 toalety i łazienki
✔ Parking prywatny
✔ Mamad (sejf)
✔ Komfortowy i przestronny apartament rodzicielski
✔ Nowy, nowoczesny i dobrze utrzymany budynek
? Zwycięska lokalizacja - w pobliżu szkół, parków i centrów handlowych
i blisko rozwoju Tzrifin Park i nowej dzielnicy biznesowej
? Cena rynkowa: tylko 2790 000!
✨ Idealny apartament dla rodziny szukającej jakości życia, przestrzeni i otwartego widoku
Lokalizacja na mapie
Riszon le-Cijjon, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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