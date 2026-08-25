Netanja, Izrael

W dzielnicy Galey Yam Netanya, nowej dzielnicy, która obejmuje zielone przestrzenie, szkoły i nowe biura miejskie Netanya. Położony w centrum miasta, w pobliżu dzielnicy Agamim i Poleg i blisko sklepów, jak również plaży. To trzy budynki, dwa z 27 pięter i jeden z 21 pięter. Mają podziemny …