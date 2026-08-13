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Dom wolnostojący na sprzedaż w Peristasi, Grecja

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9 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 119 m2 na Olympic Coast. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z …
$271,563
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Dom wolnostojący w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący
Peristasi, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek o powierzchni 160 m kw. na Riwierze Olimpijskiej w budowie. Pa…
$92,225
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Agencja
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Peristasi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 519 m²
Na sprzedaż 4 - piętrowy dom o powierzchni 519 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$507,705
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Dom wolnostojący w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący
Peristasi, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 180 m2 na Olympic Coast. Widok na miasto, góra otwie…
$82,650
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Peristasi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 90 m kw. Na Olympic Coast. Dom składa się z jednej sypialni, sa…
$106,264
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Peristasi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$389,634
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 188 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 188 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 3 magazynów. Pi…
$126,845
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Peristasi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 254 m²
Na sprzeda? 3 pi? trowy dom 254 m kw. Na Olympic Coast. Piwnica składa się z 2 magazynów. Pa…
$123,974
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 156 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Parter składa się z 2 sypial…
$306,984
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Agencja
Grekodom Development
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