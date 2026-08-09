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Dom wolnostojący na sprzedaż w Epanomi, Grecja

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7 obiektów total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Epanomi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 560 m²
Na sprzedaż 5-piętrowy dom o powierzchni 560 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$649,390
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Epanomi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 199 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 199 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Epanomi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 300 m kw. na przedmieściach Saloniki. Półpiwnica składa się z je…
$397,832
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Epanomi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 350 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z jednej…
$625,776
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Epanomi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 200 m kw. w Salonikach. Parter składa się z jednej sypialni, sa…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący
Epanomi, Grecja
Powierzchnia 173 m²
Oferujemy 4 domki na sprzedaż, każdy dom 173 m kw. Trzypiętrowy dom podzielony na piwnicę, g…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Epanomi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 167 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 167 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 2 maga…
$1,30M
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Agencja
Grekodom Development
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