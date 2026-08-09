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Dom wolnostojący na sprzedaż w Nea Kallikrateia, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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5 obiektów total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 77 m kw. w Chalkidiki. Dom składa się z 2 sypialni, pokój dzien…
$295,177
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 170 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, sal…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Kallikrateia, Grecja
Powierzchnia 65 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 65 metrów kwadratowych w Halkidiki. Domek składa…
$219,096
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 120 m kw., w Chalkidiki. Parter składa się z jednej sypialni, po…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Półpiwnica s…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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