Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Kassandreia
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Kassandreia, Grecja

;
Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Kassandreia, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 335 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 335 m kw. Kassandra, Chankidiki. Półpiwnica składa się z jednej…
$448,669
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Kassandreia, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kassandreia, Grecja
Pokoje 6
Liczba kondygnacji 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2004  Beach: sandy with …
$872,614
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Dom wolnostojący 4 pokoi w Kassandreia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 280 m kw. Kassandra, Chankidiki. Parter składa się z jednego ma…
$519,512
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom wolnostojący 4 pokoi w Kassandreia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 158 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 158 metrów kwadratowych w Kassandrze, Chalkidiki. P…
$212,528
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kassandreia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 110 metrów kwadratowych w Kassandrze, Chalkidiki. D…
$448,669
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się