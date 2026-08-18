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Dom wolnostojący na sprzedaż w Ormylia, Grecja

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3 obiekty total found
Dom wolnostojący w Ormylia, Grecja
Dom wolnostojący
Ormylia, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? dom o powierzchni 240 m kw., położony na półwyspie Sitonia. Trzypoziomowy dom po…
$1,06M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Ormylia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Ormylia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Dom…
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Ormylia, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Ormylia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 235 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 235 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Parter składa się z 3 sypialni,…
$980,166
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Agencja
Grekodom Development
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