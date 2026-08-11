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Dom wolnostojący na sprzedaż w Neoi Epivates, Grecja

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5 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Neoi Epivates, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$820,593
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Neoi Epivates, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 290 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Neoi Epivates, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 94 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. P…
$305,065
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Neoi Epivates, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 280 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 280 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z jednej…
$732,039
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Neoi Epivates, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 220 m kw. na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z jed…
$1,30M
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Agencja
Grekodom Development
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