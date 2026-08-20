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Dom wolnostojący na sprzedaż w Thessaloniki Municipal Unit, Grecja

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Saloniki
6
Dom wolnostojący Usuwać
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3 obiekty total found
Dom wolnostojący w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 80 m kw. w Salonikach. Z okien otwiera się widok na miasto. Dod…
$301 081
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż rozbite obudowy, 1-piętrowy domek o powierzchni 70 metrów kwadratowych w Salonik…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 50 metrów kwadratowych w Salonikach. Dom składa się…
$184 502
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Thessaloniki Municipal Unit, Grecja

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