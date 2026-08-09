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Dom wolnostojący na sprzedaż w Litochoro, Grecja

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8 obiektów total found
Dom wolnostojący w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący
Litochoro, Grecja
Powierzchnia 126 m²
Na sprzedaż stary 2-piętrowy dom Bauhaus o powierzchni 126 m2 na wybrzeżu olimpijskim. Parte…
$153,492
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 220 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 220 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednego prys…
$389,634
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Litochoro, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? dwupi? trowy dom 105 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z jednego magazyn…
$153,492
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 280 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Półpiwnica składa się z salonu…
$454,573
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 320 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 320 m kw. na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednej sypia…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 131 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 131 m kw. na Olympic Coast. Parter składa się z 2 pomieszczeń d…
$421,816
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 220 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z jednej łazienki,…
$336,502
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 110 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z jednej sypialni…
$291,635
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Grekodom Development
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