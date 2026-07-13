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Dom wolnostojący na sprzedaż w Oraiokastro, Grecja

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6 obiektów total found
Dom wolnostojący 12 pokojów w Oreokastro Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 12 pokojów
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 650 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 650 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter skład…
$1,65M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Oreokastro Municipality, Grecja
Dom wolnostojący
Oreokastro Municipality, Grecja
Powierzchnia 390 m²
Na sprzedaż: Niewykończona dwupiętrowa willa o powierzchni 390 m2 z widokami panoramicznymi,…
$377,827
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Oreokastro Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż 4 - Dom o powierzchni 210 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Piwnica…
$708,425
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Agencja
Grekodom Development
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Value OneValue One
Dom wolnostojący 3 pokoi w Oreokastro Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 235 metrów kwadratowych na przedmieściach Saloniki. Półpiwnica …
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Oreokastro Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 350 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 2 syp…
$1,59M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Oreokastro Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom o powierzchni 150 m kw na przedmieściach Salonik. Parter składa …
$590,354
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Oraiokastro, Grecja

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