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Wille nad morzem na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
150
Peyia
303
Polis
8
Yeroskipou
208
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53 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
Premium Premium
Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Te rezydencje tworzą starannie zaprojektowany zbiór nowoczesnych willi skupionych na przestr…
$2,59M
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Willa 6 pokojów w Peyia, Cypr
Willa 6 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony na malowniczych wzgórzach wioski Peyia, projekt ośmiu willi Stasis Estates, Peyia P…
$909,376
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 323 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami znajduje się w pięknej okolicy Konia i oferuje…
$2,46M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Coastal Villa w Pafos - zaledwie 300 m od plaży Ta wyjątkowa willa pr…
$2,94M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Położony w uroczej miejscowości Konia the Property oferuje lepsze doświadczenie życiowe z wi…
$668,428
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Położony w uroczej miejscowości Konia the Property oferuje lepsze doświadczenie życiowe z wi…
$505,650
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 510 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami znajduje się w pięknej okolicy Konia i oferuje…
$3,11M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Coastal Villa w Pafos - zaledwie 300 m od plaży Ta wyjątkowa willa pr…
$2,94M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Key- Ready Luksusowa Willa na sprzedaż w Sea Caves, Peyia, Pafos Przedstawiamy tę oszałamia…
$1,74M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Położony w uroczej miejscowości Konia the Property oferuje lepsze doświadczenie życiowe z wi…
$528,739
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
INFINITY — Luxurious Four-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$762,770
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 510 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami znajduje się w pięknej okolicy Konia i oferuje…
$3,11M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 800 m²
INFINITY — Luxurious Five-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$1,64M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 323 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami znajduje się w pięknej okolicy Konia i oferuje…
$2,48M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
3- Sypialnia Modern Villa - Podsumowanie Stylowa i nowoczesna willa z trzema sypialniami za…
$1,11M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
uxury Coastal Villas in Chloraka, Pafos - Nowoczesne śródziemnomorskie życie Ten ekskluzywn…
$3,19M
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Willa w Kouklia, Cypr
Willa
Kouklia, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 475 m²
Wyjątkowa willa z 5 sypialniami zaprojektowana na wyjątkowo dużej działce 1334 m2, położona …
$1,90M
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Willa w Fyti, Cypr
Willa
Fyti, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 280 m²
Gotowi do wejścia. Overlooking Akamas & Latchi zatoka i powyżej równiny zapewnia swoje pogl…
$1,37M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 323 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami znajduje się w pięknej okolicy Konia i oferuje…
$2,51M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 000 m²
For sale: Contemporary 4–5-bedroom villa in Jewel of the Seacaves, Sea Caves, Paphos. This s…
$2,88M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
uxury Coastal Villas in Chloraka, Pafos - Nowoczesne śródziemnomorskie życie Ten ekskluzywn…
$3,19M
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Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 438 m²
Agnades Village – Villa No. 1, Coastal Countryside Living in Polis A beautiful 3-bedroom …
$494,000
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Te rezydencje tworzą starannie zaprojektowany zbiór nowoczesnych willi skupionych na przestr…
$2,59M
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Willa w Fyti, Cypr
Willa
Fyti, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 280 m²
Gotowi do wejścia. Overlooking Akamas & Latchi zatoka i powyżej równiny zapewnia swoje pogl…
$1,37M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 510 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami znajduje się w pięknej okolicy Konia i oferuje…
$2,98M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Key- Ready Luksusowa Willa na sprzedaż w Sea Caves, Peyia, Pafos Przedstawiamy tę oszałamia…
$1,74M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Położony w uroczej miejscowości Konia the Property oferuje lepsze doświadczenie życiowe z wi…
$656,883
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Willa 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Willa 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 1 — nowoczesna willa z 3 sypialniami, prywatnym basenem 3×6 m i tarasem 36 m², zaledwi…
$775,788
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Willa 5 pokojów w Pafos, Cypr
Willa 5 pokojów
Pafos, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 3
Luxury villa with a swimming pool and a roof-top terrace in the heart of Paphos, Cyprus We …
$1,79M
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
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Luksusowe
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