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Domy na sprzedaż w Dystrykt Larnaka, Cypr

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Larnaka
70
Oroklini
104
Kiti
27
Aradipu
27
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484 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Pervolia, Cypr
Willa 4 pokoi
Pervolia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
W pełni odnowiony 3-Sypialnia Oddzielony Dom w kompleksie Seafront z prywatnym dostępem do p…
$376,600
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w ekskluzywnym zagospodarowaniu w południowej części w…
$525,102
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w ekskluzywnym zagospodarowaniu w południowej części w…
$478,939
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Agencja
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Dom 3 pokoi w Pervolia, Cypr
Dom 3 pokoi
Pervolia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Piękne 3 sypialnie willa znajduje się w obszarze Pervolia. Oferuje przestronne strefy mieszk…
$329,490
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Agencja
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w ekskluzywnym zagospodarowaniu w południowej części w…
$482,401
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 2 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Dom 2 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 2
High- End Residential Maisonettes znajduje się w Livadii, Najbardziej prestiżowy obszar w La…
$438,105
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Agencja
VIDI GROUP
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w ekskluzywnym zagospodarowaniu w południowej części w…
$484,709
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w ekskluzywnym zagospodarowaniu w południowej części w…
$450,087
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Piętro 2
Nowoczesna willa z trzema sypialniami rozmieszczona na dwóch piętrach w południowej części w…
$438,441
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Larnaka, Cypr
Dom 3 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Premia nowoczesna rezydencja przeznaczona dla rodzin, które cenią przestrzeń, komfort i high…
$492,873
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Dom 3 pokoi w Larnaka, Cypr
Dom 3 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 294 m²
Nowa willa z trzema sypialniami z basenem, zielony ogród dachowy, zadaszony i zamknięty wera…
$739,635
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Tersefanou, Cypr
Dom 4 pokoi
Tersefanou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 204 m²
Four- Sypialnia House - Przestronne życie z panoramą Widoki Ta rezydencja jest flagowym dome…
$450,109
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Dom 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Uroczy dwuosobowy dom na sprzedaż w Pervolia, Larnaca Ten piękny obiekt znajduje się w spoko…
$307,164
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Agencja
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Elegant 3-Sypialnia Villa nad morzem - Elitarne życie w Oroklini, Larnaca Ta luksusowa willa…
$772,377
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Dom 4 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Nowoczesne trzy- i czteropokojowe wille zaledwie kilka chwil od plaży. Z łatwym dostępem do …
$781,245
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Dom 3 pokoi w Larnaka, Cypr
Dom 3 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Nowoczesny dom z trzema sypialniami położony w uroczej i tradycyjnej miejscowości Pervolia o…
$443,808
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pervolia, Cypr
Dom 3 pokoi
Pervolia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 184 m²
Nowy projekt znajduje się Pervolia z zaledwie 10 minut jazdy do centrum Larnaca i 3 km od Ki…
$862,533
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Szeregowiec 4 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Szeregowiec 4 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Set in the rapidly developing neighbourhood of Livadia in Larnaca, this elegant three bedroo…
$343,287
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Dom 3 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Dom 3 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Nasz nowy projekt znajduje się w najlepszej dzielnicy mieszkalnej Larnaca z wielu parków i t…
$564,474
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Agencja
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Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Opis przedmiotu: SANTA ELENA to projekt zlokalizowany w kosmopolitycznym nadmorskim kurorcie…
$656,588
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Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Pyla, Cypr
Dom 4 pokoi
Pyla, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Cztery sypialnie wspaniała willa nad morzem w Pyla, Larnaca. Położony zaledwie kilka metrów…
$4,37M
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Dom 3 pokoi w Pervolia, Cypr
Dom 3 pokoi
Pervolia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Nowy projekt położony w Pervolii, 600 m od plaży i krótkiej jazdy od sklepów i restauracji. …
$659,831
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Dom 5 pokojów w Kiti, Cypr
Dom 5 pokojów
Kiti, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 234 m²
Nowoczesny nowy projekt zlokalizowany w obszarze Kiti. Projekt składa się z 8 domów. Główne …
$669,744
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Dom 4 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 4 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Uroczy dom z 4 sypialniami położony w bardzo pożądanym obszarze turystycznym Oroklini, zaled…
$422,293
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Aradipu, Cypr
Dom 3 pokoi
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 177 m²
Energy Efficient 3 Sypialnia w Aradippou Larnaca3 Sypialnie i 2 łazienki Master Sypialnia z …
$395,888
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Dom 5 pokojów w Larnaka, Cypr
Dom 5 pokojów
Larnaka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 263 m²
5- wille sypialne z prywatnym basenem - Oroklini, Larnaca Te premium 5-pokojowe wille oferu…
$1,31M
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Projekt składa się z 2 dwupiętrowych domów w Oroklini, Larnaca. Domy charakteryzują się pros…
$555,999
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
$858,697
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Dom 5 pokojów w Kato Lefkara, Cypr
Dom 5 pokojów
Kato Lefkara, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 384 m²
Tradycyjne nieruchomości na sprzedaż w sercu Lefkara, Larnaca. Położony w doskonałej central…
$1,28M
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Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$987,248
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Agencja
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Typy nieruchomości w Dystrykt Larnaka.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Dystrykt Larnaka, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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