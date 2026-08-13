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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dromolaxia, Cypr

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mieszkania
7
domy
19
26 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 3 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 269 m²
A Dom na sprzeda? z trzema sypialniami, w cichej dzielnicy Larnaca. Dom jest zbudowany z wys…
$441,358
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Dom 4 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 4 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Kompleks jest miejscem dla 21, trzy / cztery sypialnie domy, które wyposażone są w opcje dla…
$548,365
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 64 m²
W prestiżowej dzielnicy New Drosia. Ta kolekcja dziesięciu luksusowych, inteligentnych miesz…
$212,716
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
W prestiżowej dzielnicy New Drosia. Ta kolekcja dziesięciu luksusowych, inteligentnych miesz…
$212,716
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Dom 4 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 4 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 231 m²
Four-Sypialnia Villa - Nowoczesna elegancja z widokiem na wybrzeże Ta czteropokojowa willa j…
$544,262
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 282 m²
Imponująca willa z pięciosypialnią w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Kiti, Larnaca, umieszcz…
$717,633
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 4 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
4- Sypialnia House Czteropokojowy dom jest starannie zaprojektowany, aby zaoferować wyrafino…
$684,105
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Imponująca willa z pięciosypialnią w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Kiti, Larnaca, położona…
$626,505
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 69 m²
W prestiżowej dzielnicy New Drosia. Ta kolekcja dziesięciu luksusowych, inteligentnych miesz…
$212,716
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Dom 3 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 3 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piękna dwupiętrowa nieruchomość na sprzedaż, z przestronną werandą i pięknym ogrodem. Ten ur…
$464,587
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Imponująca willa z pięciosypialnią w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Kiti, Larnaca, umieszcz…
$649,287
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 2 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 2 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Ta nowoczesna maizonette z dwoma sypialniami oferuje wyrafinowaną mieszankę nowoczesnego kom…
$290,367
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 221 m²
Położony w Dromolaxia, spokojnej dzielnicy mieszkalnej Larnaca, zaledwie 15 minut od centrum…
$625,710
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Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 285 m²
Five-Sypialnia Villa - Grand Mediterranean Living Willa z pięciosypialnią jest klejnotem kor…
$601,552
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 6 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 6 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 649 m²
Dom w Larnaca. Plot 5376 m kw. Okryte powierzchnie domu 649 m kw. Paved yard 986 m kw., Base…
$2,12M
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Dom 4 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 4 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 228 m²
Nowoczesny dom znajduje się w cichym cul- de- sac w obrębie czysto niskiej dzielnicy mieszka…
$679,187
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 103 m²
W prestiżowej dzielnicy New Drosia. Ta kolekcja dziesięciu luksusowych, inteligentnych miesz…
$401,796
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Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 238 m²
Nowoczesny nowy projekt zlokalizowany w Dromolaxia / Kiti obszarze. Projekt składa się z 8 d…
$725,258
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Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Imponująca willa z pięciosypialnią w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Kiti, Larnaca, umieszcz…
$563,855
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 69 m²
W prestiżowej dzielnicy New Drosia. Ta kolekcja dziesięciu luksusowych, inteligentnych miesz…
$224,533
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Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 278 m²
Ten nowoczesny kompleks stylu znajduje się 3 km od Larnaca i oferuje łatwy dostęp do sieci a…
$606,087
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Dom 3 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 3 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Ta przestronna, trzypokojowa maizonette zapewnia zrównoważony styl życia łączący nowoczesny …
$348,441
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Dom 4 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 4 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 274 m²
Four-Sypialnia Villa - Nowoczesna elegancja z widokiem na wybrzeże Ta czteropokojowa willa j…
$541,270
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VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 282 m²
Imponująca willa z pięciosypialnią w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Kiti, Larnaca, umieszcz…
$706,242
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Położony w Dromolaxia, spokojnej dzielnicy mieszkalnej Larnaca, zaledwie 15 minut od centrum…
$725,689
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Willa 4 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Willa 4 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale a four-bedroom house on a large area with a garden of 345 m2. The project is at the…
$481,235
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