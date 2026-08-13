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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Oroklini, Cypr

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mieszkania
201
domy
103
304 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w ekskluzywnym zagospodarowaniu w południowej części w…
$478,939
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w ekskluzywnym zagospodarowaniu w południowej części w…
$484,709
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w ekskluzywnym zagospodarowaniu w południowej części w…
$525,102
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w ekskluzywnym zagospodarowaniu w południowej części w…
$450,087
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w ekskluzywnym zagospodarowaniu w południowej części w…
$482,401
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Położony w spokojnej i malowniczej Oroklini dzielnicy Larnaca, ten nowoczesny kompleks miesz…
$240,383
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Mieszkanie 1 pokój w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Oroklini, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/3
W spokojnej miejscowości Oroklini, ta prywatna strzeżona społeczność oferuje harmonijną mies…
$180,028
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w dynamicznie rozwijającym się obszarze Oroklini w Larnaca, ten nowoczesny falisty …
$780,937
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w szybko rozwijającej się Oroklini obszarze …
$283,621
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Agencja
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Mieszkanie 4 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Przynosimy do Państwa uwagi nowoczesną willę z czterema sypialniami, położony w cichej i prz…
$1,46M
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Mieszkanie 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Położony w przytulnej i spokojnej okolicy Oroklini, Larnaca, ten strzeżony kompleks mieszkal…
$697,238
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Mieszkanie 1 pokój w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Oroklini, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Położony w cichej i malowniczej okolicy Oroklini, w pobliżu plaż, centrum Larnaca i głównych…
$194,596
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
ekskluzywny projekt mieszkalny w malowniczej okolicy Oroklini, Larnaca. Położony w spokojnej…
$490,773
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Położony w malowniczej i przytulnej okolicy Oroklini w Larnaca, ten stylowy kompleks mieszka…
$277,667
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Penthouse w Oroklini, Cypr
Penthouse
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Ogłoszenie o sprzedaży dwupokojowego apartamentu z tarasem na dachu.Odkryj nowoczesne zakwat…
$285,354
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Nowy kompleks znajduje się kilka metrów od brzegu Larnaca nadchodzącego Oroklini obszaru z 5…
$770,640
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Mieszkanie 5 pokojów w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Oroklini, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Piękny, przestronny i przytulny w pełni umeblowany dom położony w samym sercu Oroklini, Larn…
$987,248
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
Odkryj unikalny kompleks mieszkalny Synergy, położony w prestiżowej lokalizacji turystycznej…
$855,163
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Piętro 2
2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie oferuje przestronny i dobrze zaprojektowany u…
$188,547
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Ten nowy kompleks mieszkalny w prestiżowej dzielnicy Livadia w Larnaca jest harmonijną kombi…
$239,606
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Mieszkanie 1 pokój w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Oroklini, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Ten przytulny apartament z jedną sypialnią w Oroklini oferuje komfortowy pobyt z przestronną…
$206,807
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Mieszkanie 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Nowoczesny projekt w okolicy Oroklini Hills, Larnaca. Idealne położenie na obszarze, który m…
$310,825
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 104 m²
For sale under construction two bedroom apartment in City Center - Limassol province, with 8…
$358,234
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Piętro 2
Oszałamiający nowy rozwój, położony na obrzeżach wioski pictureche Oroklini, w pobliżu kosmo…
$486,655
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Oroklini, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1
1- Sypialnia Apartament Jednopokojowe mieszkanie oferuje wygodną i praktyczną przestrzeń życ…
$167,804
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Oroklini, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Wejdź w świat wyrafinowania i komfortu z tego wykwintnego mieszkania w prestiżowym kurorcie …
$200,898
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Mieszkanie 1 pokój w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Oroklini, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
An ekskluzywny projekt mieszkalny, położony w malowniczej okolicy Oroklini, Larnaca. Ten but…
$159,537
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Dom 4 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 4 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Luksusowa współczesna willa w pobliżu szerokiej gamy udogodnień i tętniącego życiem miasta L…
$1,37M
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
Piętro 2/2
2- Sypialnia Apartament - Oroklini, Larnaca Ten przestronny apartament z dwoma sypialniami …
$290,102
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Mieszkanie 1 pokój w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Oroklini, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkalny znajduje się w Oroklini, Larnaca, zaledwie 2 km od plaży i …
$165,446
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