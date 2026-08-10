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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Alethriko, Cypr

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domy
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4 obiekty total found
Willa w Alethriko, Cypr
Willa
Alethriko, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Ten przestronny dom z 5 sypialniami i 4 łazienkami w Alitrico oferuje nowoczesn…
$605,009
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Dom 5 pokojów w Alethriko, Cypr
Dom 5 pokojów
Alethriko, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 700 m²
Dobra architektura i technologia cięcia krawędzi jest w stanie połączyć prostotę z luksusem.…
$8,26M
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Mieszkanie 8 pokojów w Alethriko, Cypr
Mieszkanie 8 pokojów
Alethriko, Cypr
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 996 m²
Witaj w swojej prywatnej oazie! Ta olśniewająca willa z 8 sypialniami i 10 łazienkami jest u…
$2,23M
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TekceTekce
Dom 5 pokojów w Alethriko, Cypr
Dom 5 pokojów
Alethriko, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 382 m²
Dom położony jest w spokojnej i pięknej okolicy przyrody wsi Alethriko w Larnaca District, 1…
$578,428
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Parametry nieruchomości w Alethriko, Cypr

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