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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Psematismenos, Cypr

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domy
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4 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Psematismenos, Cypr
Dom 3 pokoi
Psematismenos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 199 m²
Nowoczesny kompleks w Psematismenos, Larnaca. Główne cechy Położony w południowym wybrzeżu …
$979,135
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Dom 3 pokoi w Psematismenos, Cypr
Dom 3 pokoi
Psematismenos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nowoczesny kompleks w Psematismenos, Larnaca. Główne cechy Położony w południowym wybrzeżu …
$765,892
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Dom 3 pokoi w Psematismenos, Cypr
Dom 3 pokoi
Psematismenos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Nowoczesny kompleks w Psematismenos, Larnaca. Główne cechy Położony w południowym wybrzeżu …
$1,00M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 2 pokoi w Psematismenos, Cypr
Dom 2 pokoi
Psematismenos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Nowoczesny kompleks w Psematismenos, Larnaca. Główne cechy Położony w południowym wybrzeżu …
$539,659
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Parametry nieruchomości w Psematismenos, Cypr

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