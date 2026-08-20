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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr

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Dromolaxia
26
31 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Imponująca willa z pięciosypialnią w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Kiti, Larnaca, umieszcz…
$659,745
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Mieszkanie 3 pokoi w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Położony w malowniczej i spokojnej miejscowości Kiti, ten kompleks mieszkalny odzwierciedla …
$297,044
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Dom 3 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 3 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Ta przestronna, trzypokojowa maizonette zapewnia zrównoważony styl życia łączący nowoczesny …
$347,234
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Agencja
VIDI GROUP
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Położony w malowniczej i spokojnej miejscowości Kiti, ten kompleks mieszkalny odzwierciedla …
$273,747
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Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 282 m²
Imponująca willa z pięciosypialnią w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Kiti, Larnaca, umieszcz…
$729,192
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 6 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 6 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 649 m²
Dom w Larnaca. Plot 5376 m kw. Okryte powierzchnie domu 649 m kw. Paved yard 986 m kw., Base…
$2,12M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Położony w malowniczej i spokojnej miejscowości Kiti, ten kompleks mieszkalny odzwierciedla …
$203,854
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Mieszkanie 2 pokoi w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Niesamowite nowe mieszkanie w okolicy Meneou, Larnaca. Obiekt znajduje się w prywatnym ośrod…
$247,898
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Mieszkanie 3 pokoi w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Położony w malowniczej i spokojnej miejscowości Kiti, ten kompleks mieszkalny odzwierciedla …
$343,639
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Dom 4 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 4 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 231 m²
Four-Sypialnia Villa - Nowoczesna elegancja z widokiem na wybrzeże Ta czteropokojowa willa j…
$549,788
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 2 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 2 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Ta nowoczesna maizonette z dwoma sypialniami oferuje wyrafinowaną mieszankę nowoczesnego kom…
$289,362
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 278 m²
Ten nowoczesny kompleks stylu znajduje się 3 km od Larnaca i oferuje łatwy dostęp do sieci a…
$606,087
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Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 282 m²
Imponująca willa z pięciosypialnią w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Kiti, Larnaca, umieszcz…
$717,618
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Agencja
VIDI GROUP
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Bungalow w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Bungalow
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Uroczy domek z trzema sypialniami w MeneuTen wspaniały dom z trzema sypialniami jest idealni…
$430,151
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Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Imponująca willa z pięciosypialnią w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Kiti, Larnaca, położona…
$636,596
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 2 pokoi w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Dom 2 pokoi
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 224 m²
Piękne 2 poziomy dom w Meneou. 3 km do lotniska. 1 km do plaży. 2 sypialnie. 3 łazienki. Po…
$377,749
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Mieszkanie 1 pokój w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Położony w malowniczej i spokojnej miejscowości Kiti, ten kompleks mieszkalny odzwierciedla …
$279,571
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Mieszkanie 3 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 221 m²
Położony w Dromolaxia, spokojnej dzielnicy mieszkalnej Larnaca, zaledwie 15 minut od centrum…
$625,710
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Dom 4 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 4 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Kompleks jest miejscem dla 21, trzy / cztery sypialnie domy, które wyposażone są w opcje dla…
$548,365
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Dom 4 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 4 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 228 m²
Nowoczesny dom znajduje się w cichym cul- de- sac w obrębie czysto niskiej dzielnicy mieszka…
$679,187
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Mieszkanie 3 pokoi w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
Ten uroczy 3 sypialnia willa, znajduje się w malowniczej miejscowości Meneu, w pobliżu Larna…
$1,01M
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Dom 3 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 3 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piękna dwupiętrowa nieruchomość na sprzedaż, z przestronną werandą i pięknym ogrodem. Ten ur…
$462,979
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 4 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 274 m²
Four-Sypialnia Villa - Nowoczesna elegancja z widokiem na wybrzeże Ta czteropokojowa willa j…
$549,788
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Położony w Dromolaxia, spokojnej dzielnicy mieszkalnej Larnaca, zaledwie 15 minut od centrum…
$725,689
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Mieszkanie 2 pokoi w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Położony w malowniczej i spokojnej miejscowości Kiti, ten kompleks mieszkalny odzwierciedla …
$331,991
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Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 238 m²
Nowoczesny nowy projekt zlokalizowany w Dromolaxia / Kiti obszarze. Projekt składa się z 8 d…
$725,258
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Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Imponująca willa z pięciosypialnią w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Kiti, Larnaca, umieszcz…
$572,937
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Dom 3 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 3 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 269 m²
A Dom na sprzeda? z trzema sypialniami, w cichej dzielnicy Larnaca. Dom jest zbudowany z wys…
$439,830
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Dom 4 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 4 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
4- Sypialnia House Czteropokojowy dom jest starannie zaprojektowany, aby zaoferować wyrafino…
$681,737
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Agencja
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Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 285 m²
Five-Sypialnia Villa - Grand Mediterranean Living Willa z pięciosypialnią jest klejnotem kor…
$607,660
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Typy nieruchomości w Dromolaxia Meneou Municipality.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr

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