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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Zygi, Cypr

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37 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Zygi, Cypr
Dom 3 pokoi
Zygi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Nowoczesny projekt mieszkalny w Zygi z prywatnymi willami, dedykowanymi działkami i spokojną…
$719,404
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Dom 3 pokoi w Zygi, Cypr
Dom 3 pokoi
Zygi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 303 m²
Ekscytująca, zainspirowana Italianami społeczność na spokojnym nabrzeżu Zygi, zaprojektowana…
$1,28M
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Dom 4 pokoi w Zygi, Cypr
Dom 4 pokoi
Zygi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 405 m²
Ekscytująca, zainspirowana Italianami społeczność na spokojnym nabrzeżu Zygi, zaprojektowana…
$1,78M
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TekceTekce
Mieszkanie 6 pokojów w Zygi, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Zygi, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 583 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu wnętrz w stylu włoskim, znajduje się nad morzem w malo…
$2,00M
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Dom 3 pokoi w Zygi, Cypr
Dom 3 pokoi
Zygi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Nowoczesny projekt mieszkalny w Zygi z prywatnymi willami, dedykowanymi działkami i spokojną…
$698,751
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Mieszkanie w Zygi, Cypr
Mieszkanie
Zygi, Cypr
Obszar ten obejmuje dwie działki o powierzchni całkowitej 14,930 metrów kwadratowych, co zap…
$409,074
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Dom 6 pokojów w Zygi, Cypr
Dom 6 pokojów
Zygi, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 783 m²
Ekscytująca, zainspirowana Italianami społeczność na spokojnym nabrzeżu Zygi, zaprojektowana…
$4,91M
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Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$987,248
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Zygi, Cypr
Dom 5 pokojów
Zygi, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 600 m²
Land 1.327 m kw. Willa 600 m kw. Kryty basen z tlenem - ogrzewany - elektryczny pokrywy bezp…
$2,75M
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Mieszkanie 1 pokój w Zygi, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Zygi, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Ten uroczy apartament linii frontowej znajduje się w Zygi, Larnaca. Doskonała lokalizacja po…
$189,081
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Agencja
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Dom 3 pokoi w Zygi, Cypr
Dom 3 pokoi
Zygi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Nowoczesny projekt mieszkalny w Zygi z prywatnymi willami, dedykowanymi działkami i spokojną…
$695,309
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Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 486 m²
Four-Sypialnia Villa z Premium Wykończenie i Elegancja Przybrzeżna Ta luksusowa willa z czt…
$1,61M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$531,953
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Zygi, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Zygi, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 388 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu wnętrz w stylu włoskim, znajduje się nad morzem w malo…
$1,33M
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Mieszkanie 5 pokojów w Zygi, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Zygi, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 583 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu wnętrz w stylu włoskim, znajduje się nad morzem w malo…
$2,00M
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Dom 5 pokojów w Zygi, Cypr
Dom 5 pokojów
Zygi, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 583 m²
Ekscytująca, zainspirowana Italianami społeczność na spokojnym nabrzeżu Zygi, zaprojektowana…
$2,51M
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Dom 4 pokoi w Zygi, Cypr
Dom 4 pokoi
Zygi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż piękna willa nad morzem, znajduje się w Zygi zaledwie 20 minut jazdy od Limassol…
$3,42M
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Dom 4 pokoi w Zygi, Cypr
Dom 4 pokoi
Zygi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 294 m²
Ekscytująca, zainspirowana Italianami społeczność na spokojnym nabrzeżu Zygi, zaprojektowana…
$1,23M
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Mieszkanie 6 pokojów w Zygi, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Zygi, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 784 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu wnętrz w stylu włoskim, znajduje się nad morzem w malo…
$4,48M
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Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$531,953
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$531,953
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Zygi, Cypr
Dom 3 pokoi
Zygi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Nowoczesny projekt mieszkalny w Zygi z prywatnymi willami, dedykowanymi działkami i spokojną…
$676,951
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Mieszkanie 4 pokoi w Zygi, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Zygi, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 294 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu wnętrz w stylu włoskim, znajduje się nad morzem w malo…
$1,01M
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Dom 5 pokojów w Zygi, Cypr
Dom 5 pokojów
Zygi, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 582 m²
Ekscytująca, zainspirowana Italianami społeczność na spokojnym nabrzeżu Zygi, zaprojektowana…
$2,31M
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Dom 3 pokoi w Zygi, Cypr
Dom 3 pokoi
Zygi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Trzysypialnia Villa z prywatnym ogrodem i widokiem na morze w przybrzeżnej wsi ustawienie T…
$1,05M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 6 pokojów w Zygi, Cypr
Dom 6 pokojów
Zygi, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 583 m²
Ekscytująca, zainspirowana Italianami społeczność na spokojnym nabrzeżu Zygi, zaprojektowana…
$2,28M
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Mieszkanie 3 pokoi w Zygi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Zygi, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 301 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu wnętrz w stylu włoskim, znajduje się nad morzem w malo…
$1,03M
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Mieszkanie 4 pokoi w Zygi, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Zygi, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 405 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu wnętrz w stylu włoskim, znajduje się nad morzem w malo…
$1,39M
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Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$673,652
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$754,955
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Agencja
VIDI GROUP
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Parametry nieruchomości w Zygi, Cypr

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