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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Maroni, Cypr

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mieszkania
12
domy
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21 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Maroni, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Maroni, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piękny apartament 1-pokojowe dostępne w uroczej miejscowości Maroni, oferując wyjątkową okaz…
$150,468
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Maroni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
W malowniczej miejscowości Maroni, w pobliżu Larnaca i zaledwie kilka kroków od wybrzeża laz…
$428,069
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Dom 4 pokoi w Maroni, Cypr
Dom 4 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
A rare opportunity to acquire a private beachfront residence offering exceptional space, uni…
$2,66M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 1 pokój w Maroni, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Maroni, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1
Piękny apartament 1-pokojowe dostępne w uroczej miejscowości Maroni, oferując wyjątkową okaz…
$202,553
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Maroni, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Maroni, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3
Piękny apartament 1-pokojowe dostępne w uroczej miejscowości Maroni, oferując wyjątkową okaz…
$187,507
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Maroni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Położony w malowniczej miejscowości Maroni, ta willa jest prawdziwą oazą komfortu i prywatno…
$799,324
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Maroni, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Maroni, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 3
Piękny apartament 1-pokojowe dostępne w uroczej miejscowości Maroni, oferując wyjątkową okaz…
$190,979
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Maroni, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Maroni, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2
Piękny apartament 1-pokojowe dostępne w uroczej miejscowości Maroni, oferując wyjątkową okaz…
$150,468
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 3 pokoi w Maroni, Cypr
Dom 3 pokoi
Maroni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Niekompletny dom w Maroni, Larnaca. Dom jest na sprzedaż na tym etapie. Posiada otwartą kuch…
$413,163
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Mieszkanie 3 pokoi w Maroni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
W malowniczej miejscowości Maroni, w pobliżu Larnaca i zaledwie kilka kroków od wybrzeża laz…
$462,778
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Dom 5 pokojów w Maroni, Cypr
Dom 5 pokojów
Maroni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 423 m²
Piękne ultra nowoczesne 5 sypialnia 5 łazienka dom, zbudowany do bardzo wysokiej specyfikacj…
$1,88M
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Dom 4 pokoi w Maroni, Cypr
Dom 4 pokoi
Maroni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 603 m²
Czteropokojowy dom jednoosobowy położony w społeczności Maroni z absolutnie oszałamiającym w…
$657,604
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Mieszkanie 1 pokój w Maroni, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Maroni, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3
Piękny apartament 1-pokojowe dostępne w uroczej miejscowości Maroni, oferując wyjątkową okaz…
$173,617
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Maroni, Cypr
Dom 3 pokoi
Maroni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Ta spokojna willa oferuje nowoczesne pomieszczenia mieszkalne, duży prywatny basen i malowni…
$819,851
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Mieszkanie 1 pokój w Maroni, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Maroni, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piękny apartament 1-pokojowe dostępne w uroczej miejscowości Maroni, oferując wyjątkową okaz…
$202,553
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 4 pokoi w Maroni, Cypr
Dom 4 pokoi
Maroni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Piętro 4
Exclusive Seafront Luxury - Elegant 4-Sypialnia Villa w Zygi Ta wspaniała willa w Zygi oferu…
$2,66M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Maroni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 133 m²
Na sprzedaż w budowie trzypokojowego mieszkania w Agia Fyla - prowincja Limassol, o powierzc…
$458,641
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Mieszkanie 4 pokoi w Maroni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with swimming pools and roof-top terraces near the sea, Maroni, Cyprus We…
$445,041
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Willa 4 pokoi w Maroni, Cypr
Willa 4 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 178 m²
Niezależny luksusowy dom z czterema sypialniami na sprzedaż w Protaras - prowincja Famagusta…
$455,767
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Willa 3 pokoi w Maroni, Cypr
Willa 3 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 151 m²
Luksusowy dwukondygnacyjny dom z trzema sypialniami na sprzedaż w Agia Thekla - prowincja Fa…
$453,785
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Willa 4 pokoi w Maroni, Cypr
Willa 4 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 178 m²
Niezależny luksusowy dom z czterema sypialniami na sprzedaż w prowincji Protaras - Famagusta…
$460,454
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Parametry nieruchomości w Maroni, Cypr

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