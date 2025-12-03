  1. Realting.com
  2. France
  3. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Cannes
11
Antibes
11
France métropolitaine
68
Provence-Alpes-Côte d'Azur
55
Résidence radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Résidence radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Résidence radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Résidence radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Résidence radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Résidence radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Moyenne Corniche, France
depuis
$1,89M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Résidence Elite, avec un beau jardin, à la plage à 2 minutes à pied. Grand appartement 4 pièces de 102 m2 avec deux terrasses de 26 m2 et 77 m2. Une des terrasses avec vue sur la mer, un jacuzzi est installé sur la terrasse. Des matériaux de luxe ont été utilisés pour décorer l'appartement. …
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Paris, France
depuis
$616,414
Le bâtiment, construit en 1995 sous l'influence de changements majeurs dans le 12ème arrondissement, révèle toute la créativité et la tranquillité de ce nouveau style architectural : formes raffinées, couleurs discrètes, balcons longs et une combinaison de bons matériaux (verre, bois, métal)…
Agence
TRANIO
Résidence nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Résidence nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Résidence nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Antibes, France
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Novostrika, seulement 11 appartements. Une architecture élégante. Il y a une piscine sur le territoire. Tous les appartements avec terrasses et balcons, avec vue sur le jardin et la piscine, leur propre parking. Au centre ville et à la plage 15-20 minutes à pied.Paiement d'installation, frai…
Développeur
Premiumazur
OneOne
Résidence v centre sredizemnomorskogo parka
Résidence v centre sredizemnomorskogo parka
Résidence v centre sredizemnomorskogo parka
Cannes, France
depuis
$447,896
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
La résidence est située à 600 mètres de la plage, au centre d'un parc méditerranéen avec magnolias, oliviers et orangers. Piscine pour résidents de la résidence.Paiement d'installation, frais de notaire réduits.Options d'appartement :2 pièces 38m2 à partir de 285 000 euros;3 chambres à parti…
Développeur
Premiumazur
Résidence
Résidence
Résidence
Résidence
Beausoleil, France
depuis
$906,053
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Résidence élégante et moderne, tous les appartements avec terrasses et balcons, donnant sur la mer et Monaco. Les matériaux de classe luxe sont utilisés dans la construction. Il est possible de choisir des matériaux de finition pour les appartements.A la plage et la mer 20 minutes à pied.Pai…
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, France
depuis
$546,500
Un complexe résidentiel moderne à distance de marche de la plage offre à ses résidents confort et sécurité. Exécution du projet - 30.09.2024.Installations et équipement dans la maison Accès aux garages au sous-sol avec télécommande individuelleSystème de contrôle d'accès sécurisé contrôlé pa…
Agence
TRANIO
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Cannes, France
depuis
$722,232
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 4
Architecture élégante et moderne, correspondant aux tendances modernes. La résidence est située près du centre de Cannes, à 5 minutes à pied de la Croisette et des plages. Pour la construction et la décoration des appartements, des matériaux de luxe - Versace Home sont utilisés. Vous avez la…
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Afficher tout Complexe résidentiel New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Paris, France
depuis
$704,973
Le complexe se compose de 4 bâtiments, entre lesquels se trouve un jardin paysager. Il y a aussi un rangement pour vélos et poussettes au rez-de-chaussée, un parking souterrain.Installations et équipement dans la maison Porte d'atterrissage 2,14 m de hauteur avec serrure à cinq pointsContrôl…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Menton, France
depuis
$396,183
Le projet est un beau complexe d'angle dont les façades ont été conçues pour profiter pleinement de l'excellente orientation vers le sud, l'est ou l'ouest. Ainsi, les appartements peuvent être inondés de lumière naturelle abondante et tous ont un balcon, loggia ou terrasse. Sur les étages su…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, France
depuis
$454,445
Le complexe résidentiel offre des studios fonctionnels aux appartements familiaux spacieux de 4 pièces, dont la plupart ont une vue sur la mer ou le parc forestier. Les salons sont inondés de lumière naturelle grâce à de grandes baies vitrées. Les appartements sont conçus conformément aux no…
Agence
TRANIO
Résidence Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Résidence Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Résidence Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Cannes, France
depuis
$1,06M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Résidence avec piscine et jardin, la plupart des appartements avec vue sur la mer. Tous les appartements avec grandes terrasses.La résidence n'a que 10 appartements. 5 minutes à pied de la plage. Livraison au deuxième trimestre de 2026.Des matériaux de luxe sont utilisés dans la construction…
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
France métropolitaine, France
depuis
$265,676
Le complexe résidentiel moderne se compose de 4 bâtiments, dont 2 entièrement résidentiels, entourés d'un jardin luxuriant. Des appartements de différents types sont disponibles - des studios aux appartements de trois chambres.Emplacement et infrastructure à proximité La municipalité rénove …
Agence
TRANIO
Résidence s vidom na more i bassejnomh
Résidence s vidom na more i bassejnomh
Résidence s vidom na more i bassejnomh
Résidence s vidom na more i bassejnomh
Résidence s vidom na more i bassejnomh
Résidence s vidom na more i bassejnomh
Nice, France
depuis
$383,099
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 7
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Nice, France
depuis
$1,86M
Après une journée chargée au cœur de Nice animé, cette résidence est l'endroit idéal pour être car elle offre un sentiment de vacances toute l'année. Cyprès, oliviers et agrumes dans le jardin-belvédère ombrent les sentiers piétonniers qui crèvent la résidence , vaste parc . La promenade sur…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Nice, France
depuis
$575,631
La conception de la résidence répond aux exigences bioclimatiques modernes. L'arrangement unique des façades vous permet de profiter de panoramas exceptionnels de l'écovallée de Nice, des collines de la Riviera au littoral. Dans les appartements, chaque détail a été pensé pour améliorer le c…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France
Nice, France
depuis
$732,939
Résidence fermée dans la zone Fabron avec piscine donnant sur la mer, un grand parc et des parkings. Il y a beaucoup de palmiers autour, il ya des courts de tennis à proximité. Le prix comprend une place de parking.Début de la construction - octobre 2021. Achèvement des travaux - 4ème trimes…
Agence
TRANIO
Résidence v centre Kann radom s Kruazett
Résidence v centre Kann radom s Kruazett
Résidence v centre Kann radom s Kruazett
Cannes, France
depuis
$702,077
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Une petite résidence de luxe, seulement 9 appartements dans la résidence, est située au centre du parc, dans la zone d'élite de Cannes, à la plage 800 mètres, à la Croisette promenade 5 minutes à pied. Matériaux de finition de luxe.Versements de paiement, frais notariés réduits, il est possi…
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Paris, France
depuis
$376,644
La résidence est faite dans un style architectural classique et élégant. Il n'y a que 8 appartements dans le bâtiment desservi par deux escaliers, il y a un parking souterrain pour 9 places, une chambre pour les vélos et une chambre pour les ordures ménagères. Cette résidence luxueuse est or…
Agence
TRANIO
Résidence Na granice Francii i Monako
Résidence Na granice Francii i Monako
Beausoleil, France
depuis
$586,940
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Bosolei est une petite ville, avec des jardins, avec de belles vues panoramiques sur Monaco et la mer, avec de riches traditions culturelles.La résidence se trouve à 12 minutes à pied de la gare de Monaco. Plage, commerces, restaurants, écoles - tous à pied. Architecture moderne de la réside…
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Nice, France
depuis
$534,847
Le complexe allie tout le confort de la modernité à l'élégance classique de l'architecture qui respecte le patrimoine de la ville. Le bâtiment propose 29 appartements allant de studios à 3 chambres. L'accès direct au parking souterrain privé de la résidence est situé à côté de la rue Voltair…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Rueil-Malmaison, France
depuis
$356,565
Le complexe dispose d'appartements de différents types - des studios aux appartements de trois chambres. Tous les appartements disposent d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin privé. Le complexe offre aux résidents des espaces communs : coworking, chambre d'hôtes, salle de sport, atelier…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complexe résidentiel Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complexe résidentiel Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complexe résidentiel Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complexe résidentiel Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complexe résidentiel Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Villeneuve-Loubet, France
depuis
$477,750
Situé à quelques minutes des plages et de la marina, le complexe propose des appartements de 2 à 5 chambres avec des matériaux de haute qualité. Les terrasses de la résidence sont des lieux magiques qui brouillent les frontières entre le monde intérieur et extérieur. Au dernier étage il y a …
Agence
TRANIO
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Cannes, France
depuis
$419,902
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Résidence avec sa propre piscine, de nombreux appartements avec vue sur la mer, une grande piscine, un jardin. Tous les appartements avec balcon ou terrasses. Non loin de la résidence sont des boutiques d'élite et des restaurants, près de la promenade Croisette et des plages de sable fin.Il …
Développeur
Premiumazur
Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Cannes, France
depuis
$535,383
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Résidence fermée et d'élite, à 5 minutes à pied de la plage, près du club de tennis.La résidence est entourée d'un jardin, sur le territoire - une piscine. De grandes terrasses. Parking souterrain. Matériaux de finition de haute qualité.Il est possible de choisir des carreaux de céramique.Op…
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
France métropolitaine, France
depuis
$344,545
Un complexe résidentiel bien entretenu comprend différents types d'appartements (des studios aux appartements de quatre chambres), 6 commerces locaux au rez-de-chaussée, une terrasse commune pour se détendre sur le toit, une zone de stationnement (1 place de parking est fournie par apparteme…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, France
depuis
$413,662
Le complexe est situé au cœur d'un parc paysager. Les places assises ombragées sont adjacentes à des espaces confortables. Les propriétaires peuvent stocker leurs voitures dans un parking souterrain avec un accès direct aux appartements. Toutes les unités disposent de balcons spacieux donnan…
Agence
TRANIO
Résidence v elitnom kvartale
Résidence v elitnom kvartale
Résidence v elitnom kvartale
Résidence v elitnom kvartale
Antibes, France
depuis
$434,886
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Résidence Elite et moderne avec jardin et piscine. Près du musée Fernoud. Les appartements sont très lumineux, avec de grandes terrasses et loggias vitrées. 10 minutes de la plage.Versements.Réduction des frais de notaire. Il est possible de choisir les matériaux de finition.Options d'appart…
Développeur
Premiumazur
Résidence Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Résidence Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Résidence Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Résidence Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Nice, France
depuis
$410,131
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 67 m²
1 objet immobilier 1
La résidence est située près du boulevard Gambetta et des plages. Près des boulangeries, petits magasins, jardins d'enfants, écoles, accès pratique à l'autoroute.Tous les appartements avec balcon et loggias.Vue sur la ville et les collines verdoyantes, sans vis-à-vis.Parking.Paiement d'insta…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
67.0
407,080
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Cannes, France
depuis
$541,839
Le complexe résidentiel se compose de trois bâtiments avec un jardin méditerranéen paysagé entre eux. Le complexe comprend des appartements de 2 à 5 chambres de différents aménagements. Les appartements offrent un confort moderne, combinant fonctionnalité et sophistication. Tous les salons e…
Agence
TRANIO
Immeuble Rezidencia v centre goroda
Immeuble Rezidencia v centre goroda
Immeuble Rezidencia v centre goroda
Immeuble Rezidencia v centre goroda
Immeuble Rezidencia v centre goroda
Afficher tout Immeuble Rezidencia v centre goroda
Immeuble Rezidencia v centre goroda
Nice, France
depuis
$406,278
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Résidence - rénovation, au coeur de la ville, près du port. Deux bâtiments. L'un des bâtiments est loué à la fin de cette année.La seconde date du début de 2027.Idéal pour l'investissement et la location.2 chambres à partir de 41 m2 à partir de 350250 euros.3 pièces à partir de 63 m2 à parti…
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Nice, France
depuis
$1,03M
Avec une façade ocre rouge, rappelant l'emblématique place Massena, le complexe a une saveur locale et un rappel de la mesure dans laquelle le projet est étroitement lié à l'esprit de la région et à l'histoire de la ville. Les appartements de 2 à 5 chambres offrent de beaux aménagements et u…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Le Cannet, France
depuis
$321,607
Complexe résidentiel moderne se compose de 46 appartements avec 2-5 chambres et 4 maisons de deux étages, un jardin méditerranéen luxuriant, un parking souterrain, un espace de stockage pour les vélos et les rames.Installations et équipement dans la maison Espaces communs éclairés, système d…
Agence
TRANIO
Résidence Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Résidence Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Résidence Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Résidence Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Résidence Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Cannes, France
depuis
$666,245
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Résidence avec un grand jardin, trois bâtiments dans la résidence, des étages supérieurs il ya vue sur la mer et les îles Laran. Tous les appartements avec grandes terrasses et balcons.A 10 minutes à pied de la plage de sable. Près de la résidence il y a des magasins, des boutiques, des écol…
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Nice, France
depuis
$431,140
Conformément à l'architecture art déco de la région, les façades du bâtiment se distinguent par un design élégant et emblématique. Les balcons traditionnels en fer forgé soutiennent le désir de transparence. Son élégance est accentuée par des matériaux nobles tels que la pierre polie et le v…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Afficher tout Complexe résidentiel Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Paris, France
depuis
$491,617
Le bâtiment néoclassique est entouré par un canal d'eau autour du périmètre. Au centre de la résidence il y a un jardin commun, traversé par des chemins pavés, entièrement dédié aux piétons. Différents types d'appartements sont disponibles dans le complexe - des studios à 5 chambres. Les int…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Afficher tout Complexe résidentiel First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Paris, France
depuis
$735,269
Le complexe résidentiel intérieur et extérieur est fait dans le style victorien. Il y a un beau parc avec une aire de jeux juste à côté, et la cour est décorée avec un jardin central avec une fontaine décorative. Certains appartements ont un sous-sol. Il propose des appartements allant de st…
Agence
TRANIO
Résidence s vidom na more i zamok
Résidence s vidom na more i zamok
Résidence s vidom na more i zamok
Résidence s vidom na more i zamok
Résidence s vidom na more i zamok
Résidence s vidom na more i zamok
Èze, France
depuis
$456,535
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Développeur
Premiumazur
Résidence
Résidence
Résidence
Résidence
Résidence
Cannes, France
depuis
$835,885
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
L'emplacement idéal de la résidence, à proximité des célèbres boutiques et restaurants de Cannes. Non loin de la Croisette et des plages. A 15 minutes à pied du Palais des Festivals. Appartements avec grandes terrasses. Les matériaux de classe luxe sont utilisés dans la construction.Paiement…
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, France
depuis
$943,848
Entouré d'une ambiance de village aux façades historiques colorées, l'avenue Professeur Langevin impressionne par sa tranquillité, son emplacement central et ses vues panoramiques. Grâce à sa composition, la résidence suit les courbes de la colline et s'adapte délicatement entre les maisons …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Cap-d'Ail, France
depuis
$419,488
Le complexe offre des studios aux appartements de 3 chambres. Chaque appartement est lumineux, fonctionnel, avec une température agréable en été et en hiver. La plupart des appartements disposent de grandes terrasses et balcons pouvant être équipés.Installations et équipement dans la maison …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Alfortville, France
depuis
$670,016
Une petite résidence avec 14 appartements est située dans la commune d'Alfortville au sud-est de Paris. La proximité de deux rivières, la Marne et la Seine, permet aux résidents de se promener le long des remblais tranquilles. Architecture aux lignes épurées et élégantes. Fenêtres panoramiqu…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Nice, France
depuis
$419,488
Le complexe propose des appartements de luxe de 2 à 4 chambres avec de grandes baies vitrées, de belles terrasses et une vue imprenable sur Nice et la mer Méditerranée. Au centre du quartier il y a un jardin avec des terrasses donnant sur la ville, divisé en espaces verts, vergers et olivera…
Agence
TRANIO
Résidence s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Résidence s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Résidence s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Cannes, France
depuis
$408,705
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Résidence avec jardin animé et piscine. Seulement 12 appartements dans la résidence. La mer et la plage sont à 15 minutes. Près des commerces, des boutiques, des écoles. Stationnement.Paiement d'installation, frais notariés réduits.Appartements 2 pièces à partir de 45 m2 à partir de 225 000 …
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Paris, France
depuis
$663,607
Le complexe résidentiel, entouré de verdure, propose 54 appartements de différents types - des studios aux appartements de 5 chambres. Des balcons spacieux agrandissent les appartements, dont la plupart donnent sur la place Saint-Louis. Le dernier étage dispose de magnifiques terrasses extér…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Saint-Laurent-du-Var, France
depuis
$566,309
Les bâtiments A et B sont situés sur 4 niveaux. Au centre, ils sont reliés par une ruelle de patio, recouverte d'un toit en verre qui laisse la lumière naturelle et protège contre les intempéries, mais est ouverte des deux côtés pour la ventilation naturelle. Au rez-de-chaussée il y a des ma…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Èze, France
depuis
$810,194
Dans les collines entre Nice et Monaco, dans un cadre naturel charmant, se trouve ce projet exceptionnel avec piscine. 22 appartements, de 2 à 5 chambres, qui sont principalement orientées vers le sud, et la plupart ont une vue imprenable sur la mer. Les appartements sont situés dans 2 bâtim…
Agence
TRANIO
Résidence
Résidence
Résidence
Résidence
Résidence
Antibes, France
depuis
$468,773
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Architecture élégante et moderne, sur la piscine du toit. Parc. Tous les appartements avec de grands balcons et terrasses sont bien éclairés. Parking souterrain.Paiement d'installation, frais notariés réduits, il est possible de changer la disposition des appartements et de choisir la décora…
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, France
depuis
$1,49M
Imaginez chaque jour la lueur de l'aube sur la Méditerranée. Toute la résidence fait face à la baie de Monaco comme une toile encadrée de collines plongeant dans la mer. Il jouit d'une vue dégagée jusqu'au «Rocher» de Monaco, sa vieille ville, sa cathédrale et son palais du Prince. Ainsi, la…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Saint-Laurent-du-Var, France
depuis
$300,633
Le nouveau bâtiment est situé au centre de Saint-Laurent-du-Var, en face des promoteurs reconstruisent le parc et la place. Il y a des restaurants, des magasins et toutes les infrastructures à proximité.La nouvelle résidence offre des studios à des appartements de quatre pièces. Dans la cour…
Agence
TRANIO
Résidence radom s Monte Karlo i vidom na more
Résidence radom s Monte Karlo i vidom na more
Résidence radom s Monte Karlo i vidom na more
Résidence radom s Monte Karlo i vidom na more
Résidence radom s Monte Karlo i vidom na more
Résidence radom s Monte Karlo i vidom na more
Résidence radom s Monte Karlo i vidom na more
Beausoleil, France
depuis
$2,62M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Une petite résidence surveillée avec jardin, seulement 23 appartements, la plupart des appartements donnant sur la mer et Monaco. Tous les appartements avec climatisation, volets électriques. Parking souterrain.L'herbe au troisième trimestre 2025.Réduction des frais de notaire. Exemption pou…
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
France métropolitaine, France
depuis
$228,388
Le complexe propose un hébergement moderne et écologique avec beaucoup de lumière, balcons et jardins privés. Des unités sont disponibles des studios aux appartements de 4 chambres. Pour les résidents il y a un parking et un jardin commun.Emplacement et infrastructure à proximité Le complexe…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, France
depuis
$365,887
Au centre du complexe entre les bâtiments il y a un jardin paysager, et dans la partie sud du terrain il y a une piscine commune. Les places de parking privées au sous-sol sont équipées de bornes de recharge et il y a aussi une salle pour les vélos.Installations et équipement dans la maison …
Agence
TRANIO
Résidence Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Résidence Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Résidence Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Cannes, France
depuis
$397,507
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
La résidence est située dans le quartier élite de Cannes - Jardin de la Croix. Près du centre de Cannes et de la Croisette. La résidence sera entourée d'un jardin. Tous les appartements avec terrasses ou balcons. Parking souterrain.Options d'appartement:2 chambres à partir de 46 m2 à partir …
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Complexe résidentiel Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Complexe résidentiel Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Complexe résidentiel Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Complexe résidentiel Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Afficher tout Complexe résidentiel Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Complexe résidentiel Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Paris, France
depuis
$576,796
Situé au cœur du Marais, ce complexe propose des appartements élégants, des studios aux appartements de deux chambres. Ce sont des espaces de vie élégants pour répondre à tous les besoins. Ce bâtiment historique, datant du XVIIIe siècle, est composé de trois maisons interconnectées qui ont c…
Agence
TRANIO
Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Afficher tout Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Antibes, France
depuis
$440,534
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Découvrez une belle et confortable résidence entourée d'un parc méditerranéen. Il y aura aussi une piscine et un terrain de sport.La résidence est idéalement située à la mer et la plage 10 minutes à pied, au centre d'Antibes - 20 minutes à pied.La résidence est représentée par une variété de…
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Beaulieu-sur-Mer, France
depuis
$2,16M
Un complexe résidentiel de 16 appartements, allant des studios aux appartements duplex de cinq pièces. La façade de la cour est décorée de larges terrasses avec des clôtures en verre qui s'élèvent au-dessus de l'abondance de la végétation. La façade historique préservée du complexe, décorée …
Agence
TRANIO
Résidence Rezidencia aponskogo arhitektora
Résidence Rezidencia aponskogo arhitektora
Résidence Rezidencia aponskogo arhitektora
Résidence Rezidencia aponskogo arhitektora
Résidence Rezidencia aponskogo arhitektora
Résidence Rezidencia aponskogo arhitektora
Nice, France
depuis
$462,863
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
zone moderne de Nice, emplacement pratique. La résidence a reçu la Pyramide d'Or, la plus haute récompense nationale dans le domaine de la construction et de nouveaux projets architecturaux. Tous les appartements avec décoration, pour lesquels des matériaux de haute qualité sont utilisés.Cer…
Développeur
Premiumazur
Résidence s vidom na more i Monako
Résidence s vidom na more i Monako
Résidence s vidom na more i Monako
Résidence s vidom na more i Monako
Résidence s vidom na more i Monako
Beausoleil, France
depuis
$1,80M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 4
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Nice, France
depuis
$413,662
La nouvelle résidence de luxe met en valeur une architecture moderne de haute qualité, dans laquelle les espaces verts occupent une place privilégiée. Les jardins autour en font un endroit exceptionnel pour vivre au cœur de la ville. Le complexe propose 25 appartements avec 2-4 chambres et p…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, France
depuis
$471,924
Une résidence confortable entourée de verdure, où chaque détail est pensé pour une intégration harmonieuse dans le paysage naturel environnant. L'architecture raffinée et moderne du bâtiment ressemble à l'avant d'un bateau et offre un design unique et contemporain. Le bâtiment se compose de …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, France
depuis
$551,161
Situé dans un quartier populaire, à proximité du centre-ville et des plages, le complexe propose une vaste gamme d'appartements modernes. Le complexe sera entouré de végétation méditerranéenne, et vous pourrez vous détendre les jours chauds près de la piscine commune. Il y aura des endroits …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Nice, France
depuis
$297,137
Le complexe a été construit selon les normes les plus élevées avec une attention à la qualité de l'air intérieur, la fonctionnalité, la sécurité et le respect de l'environnement. Une excellente option pour l'investissement à long terme. Le bâtiment dispose d'un parking souterrain pour 8 voit…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Cap-d'Ail, France
depuis
$1,04M
Le complexe offre des studios aux appartements de 3 chambres. Chaque appartement est lumineux, fonctionnel, avec une température agréable en été et en hiver. La plupart des appartements disposent de grandes terrasses et balcons pouvant être équipés. Vous pouvez acheter une place de parking p…
Agence
TRANIO
Résidence s vidom na more i bassejnom
Résidence s vidom na more i bassejnom
Résidence s vidom na more i bassejnom
Résidence s vidom na more i bassejnom
Résidence s vidom na more i bassejnom
Antibes, France
depuis
$597,545
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
A 15 minutes de la plage et du port, à quelques minutes du centre-ville, de la gare. Des studios aux appartements de 4 chambres. Tous les appartements avec grandes terrasses ou balcons. Piscine, solarium, jardin aux agrumes. Stationnement.Paiement d'installation, frais notariés réduits, gara…
Développeur
Premiumazur
Complexe résidentiel New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Complexe résidentiel New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Yvelines, France
depuis
$233,049
Le complexe offre une grande variété d'appartements: des studios aux 4 chambres avec fenêtres panoramiques et balcons. Pour la commodité des résidents, il y aura des boutiques au rez-de-chaussée. Il y a aussi un parking dans le complexe.Emplacement et infrastructure à proximité Le complexe e…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
28, France
depuis
$931,030
Complexe résidentiel moderne entouré de verdure avec ascenseur et parking souterrain.Le penthouse offre 2 chambres, une salle de bains et une terrasse au niveau inférieur, et à l'étage il y a un salon avec une cuisine, un WC et une grande terrasse avec un jacuzzi. Le prix comprend une place …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, France
depuis
$958,996
Un nouveau développement d'appartements d'une à trois chambres à vendre à une courte promenade de la plage et à proximité de la Marina et la vieille ville d'Antibes. Les appartements au dernier étage bénéficient d'une vue sur la mer et d'un toit solarium et d'un jardin paysagé devant la rési…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Èze, France
depuis
$448,619
Vivre sur la côte méditerranéenne, c'est pouvoir vivre à tout moment les délices de son climat, de sa lumière naturelle et de ses odeurs étonnantes. Ici, la vie intérieure et extérieure sont également importantes. Chaque appartement a sa propre terrasse, d'une superficie moyenne d'environ 40…
Agence
TRANIO
