Complexe résidentiel First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France

Après une journée chargée au cœur de Nice animé, cette résidence est l'endroit idéal pour être car elle offre un sentiment de vacances toute l'année. Cyprès, oliviers et agrumes dans le jardin-belvédère ombrent les sentiers piétonniers qui crèvent la résidence , vaste parc . La promenade surplombant les terrasses s'ouvre sur le paysage à couper le souffle et la mer, tandis que l'agréable vie au sud fleurit autour de la piscine, l'aire de jeux et la rotonde extérieure.

Spacieux et raffinés, les appartements vont de 2 à 5 chambres, dont la plupart ont une double orientation, et sont toujours prolongés par un grand espace extérieur privé. Les hauts plafonds et les grandes baies vitrées laissent entrer la lumière naturelle, mais sans excès, grâce à un système d'ombrage haute performance. Au dernier étage, les appartements d'exception disposent d'énormes terrasses panoramiques offrant une vue dégagée sur la mer.

Crèche insonorisée (couverture)

Tuiles grand format 60x60 cm

Climatisation réversible par conduit

Carreaux de sol et en faïence à hauteur de cadre dans les salles de bains et les salles de douche

Unité Vanity avec miroir et éclairage LED dans les salles de bains et les salles de douche

Séchoir à serviettes et écran de douche

Armoires encastrées

Menuiserie extérieure coulissante en aluminium laqué

Volets roulants motorisés

Barres en verre

Prééquipement domotique

Portes d'atterrissage équipées de serrures A2P

Vidéophone et contrôle d'accès Vigik

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Fabron est une colline résidentielle verdoyante et riche à l'ouest de Nice, surplombant la Baie des Anges (Baie d'Angels) et prisée pour sa vue sur la mer et sa tranquillité. Cette «dolce vita» est maintenant complétée par les infrastructures urbaines de première classe de l'Eco-Vallée voisine, faisant du quartier une vitrine pour la métropole. Le quartier est pratique pour la vie quotidienne avec la proximité de l'école La Lanterne et le petit centre commercial «La Pignata» avec sa boulangerie, pharmacie et restaurant. Pour des moments de détente, vous pouvez facilement accéder à la Promenade des Anglais avec son vélo / piste de course ainsi que ses célèbres plages. Au pied de la colline, dans la plaine du Var, également accessible par les lignes de tramway 2 et 3, les commodités et installations sont à moins de 10 minutes* en voiture : une école secondaire, une école secondaire et une université ainsi que le centre commercial de la vallée de Nice, théâtre Nikaïa, stade Allianz Riviera, etc.