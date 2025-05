Complexe résidentiel New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France

Entouré d'une ambiance de village aux façades historiques colorées, l'avenue Professeur Langevin impressionne par sa tranquillité, son emplacement central et ses vues panoramiques. Grâce à sa composition, la résidence suit les courbes de la colline et s'adapte délicatement entre les maisons typiques, créant une élégante combinaison d'architecture contemporaine grâce à son design discret. Les deux bâtiments du complexe offrant une vue panoramique exceptionnelle sur Monte Carlo, le Palais du Prince et la mer Méditerranée. Le complexe offre d'un studio fonctionnel à un spacieux appartement familial de 5 pièces. Les salons sont inondés de lumière naturelle grâce à de grandes baies vitrées. Il y a des appartements avec des jardins privés jusqu'à 45 m2. Il y a aussi un penthouse avec d'énormes terrasses sur le toit.

parquet stratifié dans les salons et les chambres

Climatiseur réversible ductt

Tuiles de sol dans les zones humides

lavabo avec miroir éclairé

Garde-serviettes chauffées et cloison de douche

Armoires intégrées

Volets roulants électriques

Vidéophone et contrôle d'accès de Vigik

Les salles et les espaces sont conçus par un designer d'intérieur

Parking souterrain sécurisé

Salles de vélo

Caractéristiques des appartementsInstallations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Entre Nice et la frontière italienne, au cœur de la partie la plus exclusive de la Côte d'Azur, Beausoleil incarne toute l'excellence de l'art populaire de vivre aux portes de Monaco. Les gens viennent du monde entier pour admirer les paysages époustouflants ornés de falaises qui se jettent dans les criques et villages méditerranéens. Découvrez ici un nombre sans fin de plaisirs : cuisine star, activités de mer, le Monte-Carlo Golf Club et les légendaires boutiques de luxe de Monaco.