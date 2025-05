Complexe résidentiel New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France

Le complexe a été construit selon les normes les plus élevées avec une attention à la qualité de l'air intérieur, la fonctionnalité, la sécurité et le respect de l'environnement. Une excellente option pour l'investissement à long terme. Le bâtiment dispose d'un parking souterrain pour 8 voitures et 2 locaux commerciaux.

Volets roulants électriques dans toutes les pièces principales

Grande baie vitrée ou balcon

Confort thermique et acoustique optimisé

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Le quartier résidentiel de Saint-Jean-d'Angely, situé à quelques minutes du centre de Nice, est authentique, idéal et recherché. Il y a de nombreux restaurants, cafés, boutiques et services locaux. La région compte également plusieurs établissements d'enseignement à distance de marche, comme le collège Blanche de Castille, le campus universitaire de Saint-Jean d'Angely, l'école de journalisme. Il y a aussi un cinéma, une pharmacie, des installations de divertissement et de sport, et Vinigrier Park. Les infrastructures de transport et les routes principales sont facilement accessibles en quelques minutes.