Complexe résidentiel First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France

Dans les collines entre Nice et Monaco, dans un cadre naturel charmant, se trouve ce projet exceptionnel avec piscine. 22 appartements, de 2 à 5 chambres, qui sont principalement orientées vers le sud, et la plupart ont une vue imprenable sur la mer. Les appartements sont situés dans 2 bâtiments, tous dotés d'un balcon, d'un jardin privé ou d'une terrasse. Le jardin paysagé en terrasse suit la topographie raide, et au dernier étage, deux prestigieux penthouses sur le toit ont leur propre piscine privée. Parking souterrain et services haut de gamme complètent cette belle résidence.

Les palmiers, les oliviers et même les agrumes et les figues ponctuent l'ensemble du domaine, conçu comme un agréable jardin méditerranéen, croisé par des sentiers entièrement privés. Niché dans ce cadre verdoyant, face à la mer, la piscine et son solarium forment des espaces de détente spéciaux, où vous pourrez vous détendre en toute tranquillité et profiter du soleil généreux offert par la région en toutes saisons.

Caractéristiques des appartements

De magnifiques baies vitrées, brouillant les frontières entre l'intérieur et l'extérieur, permettent aux teintes azures de la mer et à l'éclat du soleil de pénétrer dans les vastes salons.

Large choix de grandes tuiles 80x80 cm, 90x90 cm, 20x120 cm

Domotique et gestion automatisée

Porte d'atterrissage avec serrures A2P

Climatisation réversible

Douche à l'italienne équipée d'une douche à la pluie

Salle de bains lavabo avec plan de travail en pierre de marbre et lavabo en céramique

Toilettes chauffantes dans chaque salle de bain

Toilettes suspendues

Portes de rangement privées à commande électrique

Irrigation automatique du jardin

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

C'est l'un des plus beaux villages de la Côte d'Azur. Comme suspendue sur le flanc d'une colline au-dessus de la Méditerranée, Èze appelle autant à sa proximité de Monaco qu'à sa douce atmosphère provençale. Son jardin exotique aux senteurs enivrantes, ses rues étroites bordées de bougainvillea et son panorama à couper le souffle des teintes turquoise de la mer en font une adresse très prisée, idéalement proche de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Nice, Cannes et même Grasse.