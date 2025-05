Complexe résidentiel Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France

Le complexe offre des studios aux appartements de 3 chambres. Chaque appartement est lumineux, fonctionnel, avec une température agréable en été et en hiver. La plupart des appartements disposent de grandes terrasses et balcons pouvant être équipés. Vous pouvez acheter une place de parking pour un prix allant de 60 à 100 mille euros.

Grandes fenêtres à double vitrage

Volets roulants électriques

Tile 60x60 cm sur le plancher

Tuiles de céramique 20x45 cm sur les murs

Climatisation et chauffage avec système de partage dans les chambres et le salon

Caractéristiques des appartementsEmplacement et infrastructure à proximité

La résidence unique est située au cœur de la ville, entourée de toutes commodités.

Destination prestigieuse depuis la Belle Époque, le Cap d'Ail est une zone piétonne et un sentier botanique populaire auprès des amateurs de la Méditerranée authentique. Situé sur une falaise donnant sur la mer, offre un emplacement idéal à 9 minutes en voiture de Monaco. Casquette d'Ail est également une station balnéaire, célèbre pour ses plages naturelles et un centre commercial à distance de marche. Deux marchés hebdomadaires donnent vie au port et à la place de la liberté chaque semaine. Il y a aussi des jardins, des parcs et des espaces verts. L'autoroute A8 relie Monaco, Marseille et Nice.