Complexe résidentiel Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France

Situé à quelques minutes des plages et de la marina, le complexe propose des appartements de 2 à 5 chambres avec des matériaux de haute qualité. Les terrasses de la résidence sont des lieux magiques qui brouillent les frontières entre le monde intérieur et extérieur. Au dernier étage il y a des appartements prestigieux avec accès privé à des solariums spacieux sur le toit avec vue imprenable sur la mer. A la demande des propriétaires, un espace spa peut être placé sur la terrasse, idéale pour des moments exclusifs de détente seul ou en famille.

Le relief du site sur lequel se trouve le complexe a été utilisé pour construire un parking souterrain, combinant des espaces pour bicyclettes et motos. Chacun des deux étages du sous-sol a un accès indépendant. Il y a aussi des places de parking entre la route publique et la porte du garage. Après avoir franchi une porte sécurisée au niveau du trottoir, nous entrons le long d'un sentier menant à deux vestibules. La résidence, comme un coin isolé au cœur d'une nature protégée, est entourée d'une cour paysagée. Invisible de la rue, il est décoré de plantes méditerranéennes telles que des oliviers, des medlars, des camphres, etc. Sur le toit de la résidence se trouve une magnifique piscine commune, grâce aux barrières vitrées, une vue panoramique imprenable sur la côte et le paysage environnant s'ouvre.

Plan de paiement

5% - réservation

25 % - signature du contrat

65% - construction

5 % - exécution de projets

Contrôle d'accès avec code numérique et vidéophone

Portes renforcées équipées de serrure A2P 3 points, seuils suisses et joints insonorisés

Parking avec porte télécommandée

Tuiles dans toutes les chambres 60x60 cm, choix de couleurs de la gamme proposée

Peinture lisse dans toutes les chambres

Tuiles pleine hauteur dans les salles de bains et douches

Les salles de bains sont équipées d'une lumière de vanité, miroir et mur, ainsi que d'une serviette chauffante et d'une toilette suspendue

Armoires avec portes coulissantes

Isolation thermique: double vitrage, fenêtres en aluminium, volets roulants électriques dans toutes les pièces avec commande centrale, murs de façade isolés

Chauffage - refroidissement avec système de climatisation réversible

Eau chaude pour les besoins domestiques grâce à un chauffe-eau thermodynamique individuel

Éclairage automatique avec capteur de présence

Installations et équipement dans la maison

Avantages

Une place de parking est déjà incluse dans le prix de l'appartement.

L'arrêt Les Hauts de Vaugrenier est à 270 mètres, le bus 637 se rend au TER Villeneuve-Loubet Plage.

TER Villeneuve-Loubet La gare de Plage est à 1,8 km, reliant Antibes en 6 minutes ou Nice Ville en 21 minutes.

La station d'Antibes TER-TGV est à 7,2 km. Les trains arrivent à Paris Gare de Lyon en environ 5 heures 30 minutes.

La gare de Nice Ville TER-TGV est à 16,4 km. Les trains arrivent à Paris Gare de Lyon en environ 5 heures 50 minutes.

Le complexe peut être atteint par l'autoroute A8, sortie 46 "Villeneuve-Loubet Plage".

15.6 km du centre-ville de Nice

18.5 km du centre-ville de Cannes

Aéroport Nice Côte d'Azur 9 km via A8

Emplacement et infrastructure à proximité