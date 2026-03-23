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Appartements dans les nouveaux bâtiments

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Complexe résidentiel New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
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Saint-Laurent-du-Var, France
depuis
$566,309
Les bâtiments A et B sont situés sur 4 niveaux. Au centre, ils sont reliés par une ruelle de patio, recouverte d'un toit en verre qui laisse la lumière naturelle et protège contre les intempéries, mais est ouverte des deux côtés pour la ventilation naturelle. Au rez-de-chaussée il y a des ma…
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Complexe résidentiel First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
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Saint-Laurent-du-Var, France
depuis
$300,633
Le nouveau bâtiment est situé au centre de Saint-Laurent-du-Var, en face des promoteurs reconstruisent le parc et la place. Il y a des restaurants, des magasins et toutes les infrastructures à proximité.La nouvelle résidence offre des studios à des appartements de quatre pièces. Dans la cour…
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