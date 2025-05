Une résidence confortable entourée de verdure, où chaque détail est pensé pour une intégration harmonieuse dans le paysage naturel environnant. L'architecture raffinée et moderne du bâtiment ressemble à l'avant d'un bateau et offre un design unique et contemporain. Le bâtiment se compose de seulement 13 appartements avec 2 ou 3 chambres. Certains appartements disposent d'un solarium avec jacuzzi et d'une cuisine d'été avec une vue imprenable sur la mer.

Barres chauffantes électriques

Prise imperméable, lumière sur loggias

Toilettes suspendues

Eau chaude d'un réservoir thermodynamique dans chaque pièce

Des sous-sols spacieux

Salles de vélo

Grands balcons ou terrasses et jardins privés

Solarium avec jacuzzi et cuisine d'été

Scores électriques

Tuiles de 60x60 cm dans toutes les chambres

Gare de Monaco 10 minutes en voiture

Plage de Larvotto 10 minutes en voiture

Menton 22 minutes en voiture

Nice aéroport 27 minutes en voiture

Frontière italienne 29 minutes en voiture

Belle gare 30 minutes en voiture

Cannes 1 heure de route

Caractéristiques des appartementsEmplacement et infrastructure à proximité