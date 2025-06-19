  1. Realting.com
Résidence s vidom na more i Monako

Beausoleil, France
depuis
$1,80M
4
ID: 28069
Dernière actualisation: 22/09/2025

Emplacement

  • Pays
    France
  • État
    France métropolitaine
  • Région
    Alpes-Maritimes
  • Ville
    Nice
  • Ville
    Beausoleil

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Beausoleil, France

Beausoleil, France

Vous regardez
Posez toutes vos questions
Dos
