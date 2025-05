Complexe résidentiel New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France

Les bâtiments A et B sont situés sur 4 niveaux. Au centre, ils sont reliés par une ruelle de patio, recouverte d'un toit en verre qui laisse la lumière naturelle et protège contre les intempéries, mais est ouverte des deux côtés pour la ventilation naturelle. Au rez-de-chaussée il y a des magasins et des installations de divertissement (supermarché, café, restaurant, salon de crème glacée, etc.).

Le complexe propose 55 appartements de 2 à 5 chambres. Pour assurer un très bon éclairage, la grande majorité des appartements font face au sud et à l'ouest. L'aménagement intérieur a été soigneusement conçu pour assurer un confort et une intimité optimaux. Les terrasses spacieuses, décorées avec des pots de fleurs, peuvent atteindre 3 m de profondeur. Ils sont recouverts de parasols qui créent un filtre supplémentaire entre la maison et la rue et protègent les gens des regards indiscrets. Pour votre confort, il y a des places de parking privées situées dans le parking souterrain. Le prix d'une place de parking varie de 25 000 à 50 000 euros.

Porte d'escalier blindée

Accès à la sécurité par vidéophone et code numérique

Volets roulants électriques dans toutes les pièces avec verrouillage central

Système de chauffage réversible

Tuiles 45x45 et 60x60 cm

Salle de bain/douche avec tuiles pleine hauteur, unité de vanité et porte-serviettes chauffées

Toilettes suspendues

Caractéristiques des appartementsEmplacement et infrastructure à proximité

La résidence, située dans le centre-ville, donne sur la place Bennes, une immense zone piétonne verte de près de 5 000 m2. En voiture: