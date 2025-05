Complexe résidentiel First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France

Le complexe résidentiel intérieur et extérieur est fait dans le style victorien. Il y a un beau parc avec une aire de jeux juste à côté, et la cour est décorée avec un jardin central avec une fontaine décorative. Certains appartements ont un sous-sol. Il propose des appartements allant de studios à 6 chambres. Un balcon ombragé, une terrasse ouverte ou un jardin privé pouvant atteindre 65 m2, agrandir les appartements. Il y a des installations pour le stockage, la réparation et l'entretien des vélos.

La pompe à chaleur fournit de l'eau chaude et le chauffage/refroidissement au sol a été installé

Les planchers sont recouverts de parquet ou de carreaux

Armoires dans le couloir et les chambres

Salle de bain ou salle de douche carrelée avec des carreaux élégants

Hauteur du plafond jusqu'à 2,70 m

Double vitrage, volets roulants électriques avec commande centrale

Les portes d'entrée sont équipées d'une serrure à 5 points

Vidéophone pour visiteurs et badge Vigik pour résidents

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

La ville de Puteaux, située sur la rive gauche de la Seine, est l'une des banlieues les plus recherchées de Paris. Elle borde des villes comme Neuilly-sur-Seine, Nanterre, Suresnes et Courbevoie. Les résidents apprécient particulièrement Puteaux pour sa gamme complète de services, de nombreux parcs et d'excellentes liaisons de transport.

A pied, vous pouvez rejoindre la pépinière en 1 minute, 15 minutes pour les installations sportives, 11 minutes pour le marché et les commerces à proximité. En vélo à seulement 11 minutes de La Défense et à 18 minutes du Bois de Boulogne. Ville de Puteaux Hall est accessible en 11 minutes en bus. En tram à 22 minutes du parc national Saint Cloud.