Résidence élégante et moderne, tous les appartements avec terrasses et balcons, donnant sur la mer et Monaco. Les matériaux de classe luxe sont utilisés dans la construction. Il est possible de choisir des matériaux de finition pour les appartements.

A la plage et la mer 20 minutes à pied.

Paiement d'installation, frais notariés réduits, exonération de l'impôt foncier de deux ans. Garantie bancaire.

Options d'appartement:

3 chambres 63 m2 à partir de 570 000 euros

4 chambres à partir de 98 m2 à partir de 795 000 euros;

5 pièces à partir de 107 m2 à partir de 1080046 euros.