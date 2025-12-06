  1. Realting.com
  France
  Île-de-France
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Paris
7
Yvelines
1
Val-de-Marne
1
Hauts-de-Seine
1
Complexe résidentiel Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Paris, France
depuis
$491,617
Le bâtiment néoclassique est entouré par un canal d'eau autour du périmètre. Au centre de la résidence il y a un jardin commun, traversé par des chemins pavés, entièrement dédié aux piétons. Différents types d'appartements sont disponibles dans le complexe - des studios à 5 chambres.
Complexe résidentiel New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
France métropolitaine, France
depuis
$344,545
Un complexe résidentiel bien entretenu comprend différents types d'appartements (des studios aux appartements de quatre chambres), 6 commerces locaux au rez-de-chaussée, une terrasse commune pour se détendre sur le toit, une zone de stationnement (1 place de parking est fournie par appartement).
Complexe résidentiel New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Paris, France
depuis
$616,414
Le bâtiment, construit en 1995 sous l'influence de changements majeurs dans le 12ème arrondissement, révèle toute la créativité et la tranquillité de ce nouveau style architectural : formes raffinées, couleurs discrètes, balcons longs et une combinaison de bons matériaux (verre, bois, métal).
Complexe résidentiel Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Paris, France
depuis
$576,796
Situé au cœur du Marais, ce complexe propose des appartements élégants, des studios aux appartements de deux chambres. Ce sont des espaces de vie élégants pour répondre à tous les besoins. Ce bâtiment historique, datant du XVIIIe siècle, est composé de trois maisons interconnectées qui ont conservé leur charme d'origine.
Complexe résidentiel New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Paris, France
depuis
$376,644
La résidence est faite dans un style architectural classique et élégant. Il n'y a que 8 appartements dans le bâtiment desservi par deux escaliers, il y a un parking souterrain pour 9 places, une chambre pour les vélos et une chambre pour les ordures ménagères. Cette résidence luxueuse est orientée vers les familles.
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Paris, France
depuis
$663,607
Le complexe résidentiel, entouré de verdure, propose 54 appartements de différents types - des studios aux appartements de 5 chambres. Des balcons spacieux agrandissent les appartements, dont la plupart donnent sur la place Saint-Louis. Le dernier étage dispose de magnifiques terrasses extérieures.
Complexe résidentiel New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Paris, France
depuis
$704,973
Le complexe se compose de 4 bâtiments, entre lesquels se trouve un jardin paysager. Il y a aussi un rangement pour vélos et poussettes au rez-de-chaussée, un parking souterrain.
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
France métropolitaine, France
depuis
$265,676
Le complexe résidentiel moderne se compose de 4 bâtiments, dont 2 entièrement résidentiels, entourés d'un jardin luxuriant. Des appartements de différents types sont disponibles - des studios aux appartements de trois chambres.
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Rueil-Malmaison, France
depuis
$356,565
Le complexe dispose d'appartements de différents types - des studios aux appartements de trois chambres. Tous les appartements disposent d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin privé. Le complexe offre aux résidents des espaces communs : coworking, chambre d'hôtes, salle de sport, atelier.
Complexe résidentiel First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Paris, France
depuis
$735,269
Le complexe résidentiel intérieur et extérieur est fait dans le style victorien. Il y a un beau parc avec une aire de jeux juste à côté, et la cour est décorée avec un jardin central avec une fontaine décorative. Certains appartements ont un sous-sol. Il propose des appartements allant de studios aux appartements de 5 chambres.
Complexe résidentiel New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
France métropolitaine, France
depuis
$228,388
Le complexe propose un hébergement moderne et écologique avec beaucoup de lumière, balcons et jardins privés. Des unités sont disponibles des studios aux appartements de 4 chambres. Pour les résidents il y a un parking et un jardin commun.
Complexe résidentiel New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Yvelines, France
depuis
$233,049
Le complexe offre une grande variété d'appartements: des studios aux 4 chambres avec fenêtres panoramiques et balcons. Pour la commodité des résidents, il y aura des boutiques au rez-de-chaussée. Il y a aussi un parking dans le complexe.
Complexe résidentiel New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Alfortville, France
depuis
$670,016
Une petite résidence avec 14 appartements est située dans la commune d'Alfortville au sud-est de Paris. La proximité de deux rivières, la Marne et la Seine, permet aux résidents de se promener le long des remblais tranquilles. Architecture aux lignes épurées et élégantes. Fenêtres panoramiques.
