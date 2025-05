Complexe résidentiel New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France

Avec une façade ocre rouge, rappelant l'emblématique place Massena, le complexe a une saveur locale et un rappel de la mesure dans laquelle le projet est étroitement lié à l'esprit de la région et à l'histoire de la ville. Les appartements de 2 à 5 chambres offrent de beaux aménagements et une vue dégagée sur les collines de la ville, la place et le beau bâtiment de l'ancienne station. Tous les appartements avec de belles terrasses qui élargissent votre intérieur, permettant la lumière d'entrer. 4 appartements disposent d'immenses terrasses sur le toit. La livraison est prévue pour le 2ème trimestre de 2025. Les plus grands et les plus fiables développeurs de la Banque de France.

Le prix d'une place de parking est de 50 000 euros.

tuiles grand format 60 x 60 cm

la salle de bains est équipée d'une armoire, d'un miroir avec éclairage, d'un garde-serviettes chauffées et d'un plateau de douche très plat

volets roulants électriques dans les salons + contrôle centralisé

espace de stockage pour bicyclettes et poussettes

équipements avancés pour véhicules électriques

double vitrage pour une bonne isolation thermique et acoustique

vidéophone couleur

haute qualité Infrastructure Internet avec l'installation de prises dans le salon et les chambres

boîtes aux lettres et service de conciergerie numérique

smart home system: commande de chauffage central avec thermostat intelligent, commande d'obturateur électrique (facultatif), détecteur d'intrusion (facultatif)

3 mois d'appui à la mise en place de tous les équipements

Garantie de 2 ans sur l'équipement préinstallé dans votre maison

Installations et équipement dans la maisonInfrastructure

Il est situé sur la place de l'ancienne station, où il y a maintenant un court de nourriture à la place, il ya des cafés, des restaurants, un supermarché, un marché à proximité.

Emplacement et infrastructure à proximité

Bordée par la célèbre baie des Anges et ses 7 km de plage ininterrompue, la capitale de la Côte d'Azur a une beauté naturelle. Les visiteurs le visitent du monde entier grâce à l'aéroport, qui dessert 102 destinations dans 41 pays. Élégante et populaire, Nice est une ville vibrante où l'art et la culture sont en vedette, comme en témoignent le célèbre Festival de Jazz de Nice et le Carnaval.

Libe, comme les gens de Nice aiment l'appeler, est un quartier historique, authentique et animé qui était surtout connu pour son merveilleux marché en plein air jusqu'au début des années 2000. En 2012, une vraie métamorphose a eu lieu avec la reconstruction de la gare du Sud, identique à son premier projet en 1892.