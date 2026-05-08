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Appartements dans les nouveaux bâtiments

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Complexe résidentiel New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Saint-Laurent-du-Var, France
depuis
$566,309
Les bâtiments A et B sont situés sur 4 niveaux. Au centre, ils sont reliés par une ruelle de patio, recouverte d'un toit en verre qui laisse la lumière naturelle et protège contre les intempéries, mais est ouverte des deux côtés pour la ventilation naturelle. Au rez-de-chaussée il y a des ma…
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TRANIO
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Résidence v elitnom kvartale
Résidence v elitnom kvartale
Résidence v elitnom kvartale
Résidence v elitnom kvartale
Antibes, France
depuis
$434,886
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Résidence Elite et moderne avec jardin et piscine. Près du musée Fernoud. Les appartements sont très lumineux, avec de grandes terrasses et loggias vitrées. 10 minutes de la plage.Versements.Réduction des frais de notaire. Il est possible de choisir les matériaux de finition.Options d'appart…
Développeur
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Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, France
depuis
$454,445
Le complexe résidentiel offre des studios fonctionnels aux appartements familiaux spacieux de 4 pièces, dont la plupart ont une vue sur la mer ou le parc forestier. Les salons sont inondés de lumière naturelle grâce à de grandes baies vitrées. Les appartements sont conçus conformément aux no…
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TRANIO
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MerahaMeraha
Résidence v centre Kann radom s Kruazett
Résidence v centre Kann radom s Kruazett
Résidence v centre Kann radom s Kruazett
Cannes, France
depuis
$702,077
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Une petite résidence de luxe, seulement 9 appartements dans la résidence, est située au centre du parc, dans la zone d'élite de Cannes, à la plage 800 mètres, à la Croisette promenade 5 minutes à pied. Matériaux de finition de luxe.Versements de paiement, frais notariés réduits, il est possi…
Développeur
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Résidence nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Résidence nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Résidence nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Antibes, France
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Novostrika, seulement 11 appartements. Une architecture élégante. Il y a une piscine sur le territoire. Tous les appartements avec terrasses et balcons, avec vue sur le jardin et la piscine, leur propre parking. Au centre ville et à la plage 15-20 minutes à pied.Paiement d'installation, frai…
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Résidence Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Résidence Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Résidence Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Cannes, France
depuis
$1,06M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Résidence avec piscine et jardin, la plupart des appartements avec vue sur la mer. Tous les appartements avec grandes terrasses.La résidence n'a que 10 appartements. 5 minutes à pied de la plage. Livraison au deuxième trimestre de 2026.Des matériaux de luxe sont utilisés dans la construction…
Développeur
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Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Cannes, France
depuis
$419,902
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Résidence avec sa propre piscine, de nombreux appartements avec vue sur la mer, une grande piscine, un jardin. Tous les appartements avec balcon ou terrasses. Non loin de la résidence sont des boutiques d'élite et des restaurants, près de la promenade Croisette et des plages de sable fin.Il …
Développeur
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Complexe résidentiel Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, France
depuis
$958,996
Un nouveau développement d'appartements d'une à trois chambres à vendre à une courte promenade de la plage et à proximité de la Marina et la vieille ville d'Antibes. Les appartements au dernier étage bénéficient d'une vue sur la mer et d'un toit solarium et d'un jardin paysagé devant la rési…
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TRANIO
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Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Cannes, France
depuis
$535,383
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Résidence fermée et d'élite, à 5 minutes à pied de la plage, près du club de tennis.La résidence est entourée d'un jardin, sur le territoire - une piscine. De grandes terrasses. Parking souterrain. Matériaux de finition de haute qualité.Il est possible de choisir des carreaux de céramique.Op…
Développeur
Premiumazur
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Complexe résidentiel Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Le Cannet, France
depuis
$321,607
Complexe résidentiel moderne se compose de 46 appartements avec 2-5 chambres et 4 maisons de deux étages, un jardin méditerranéen luxuriant, un parking souterrain, un espace de stockage pour les vélos et les rames.Installations et équipement dans la maison Espaces communs éclairés, système d…
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TRANIO
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Complexe résidentiel Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complexe résidentiel Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complexe résidentiel Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complexe résidentiel Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complexe résidentiel Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complexe résidentiel Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Villeneuve-Loubet, France
depuis
$477,750
Situé à quelques minutes des plages et de la marina, le complexe propose des appartements de 2 à 5 chambres avec des matériaux de haute qualité. Les terrasses de la résidence sont des lieux magiques qui brouillent les frontières entre le monde intérieur et extérieur. Au dernier étage il y a …
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TRANIO
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Résidence s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Résidence s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Résidence s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Cannes, France
depuis
$408,705
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Résidence avec jardin animé et piscine. Seulement 12 appartements dans la résidence. La mer et la plage sont à 15 minutes. Près des commerces, des boutiques, des écoles. Stationnement.Paiement d'installation, frais notariés réduits.Appartements 2 pièces à partir de 45 m2 à partir de 225 000 …
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Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Résidence v okruzenii parka s bassejnom
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Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Antibes, France
depuis
$440,534
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Découvrez une belle et confortable résidence entourée d'un parc méditerranéen. Il y aura aussi une piscine et un terrain de sport.La résidence est idéalement située à la mer et la plage 10 minutes à pied, au centre d'Antibes - 20 minutes à pied.La résidence est représentée par une variété de…
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Premiumazur
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Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
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Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, France
depuis
$546,500
Un complexe résidentiel moderne à distance de marche de la plage offre à ses résidents confort et sécurité. Exécution du projet - 30.09.2024.Installations et équipement dans la maison Accès aux garages au sous-sol avec télécommande individuelleSystème de contrôle d'accès sécurisé contrôlé pa…
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TRANIO
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Résidence s vidom na more i bassejnom
Résidence s vidom na more i bassejnom
Résidence s vidom na more i bassejnom
Résidence s vidom na more i bassejnom
Résidence s vidom na more i bassejnom
Antibes, France
depuis
$597,545
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
A 15 minutes de la plage et du port, à quelques minutes du centre-ville, de la gare. Des studios aux appartements de 4 chambres. Tous les appartements avec grandes terrasses ou balcons. Piscine, solarium, jardin aux agrumes. Stationnement.Paiement d'installation, frais notariés réduits, gara…
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Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
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Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, France
depuis
$551,161
Situé dans un quartier populaire, à proximité du centre-ville et des plages, le complexe propose une vaste gamme d'appartements modernes. Le complexe sera entouré de végétation méditerranéenne, et vous pourrez vous détendre les jours chauds près de la piscine commune. Il y aura des endroits …
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Résidence
Résidence
Résidence
Résidence
Résidence
Antibes, France
depuis
$468,773
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Architecture élégante et moderne, sur la piscine du toit. Parc. Tous les appartements avec de grands balcons et terrasses sont bien éclairés. Parking souterrain.Paiement d'installation, frais notariés réduits, il est possible de changer la disposition des appartements et de choisir la décora…
Développeur
Premiumazur
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Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, France
depuis
$365,887
Au centre du complexe entre les bâtiments il y a un jardin paysager, et dans la partie sud du terrain il y a une piscine commune. Les places de parking privées au sous-sol sont équipées de bornes de recharge et il y a aussi une salle pour les vélos.Installations et équipement dans la maison …
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Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
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Antibes, France
depuis
$413,662
Le complexe est situé au cœur d'un parc paysager. Les places assises ombragées sont adjacentes à des espaces confortables. Les propriétaires peuvent stocker leurs voitures dans un parking souterrain avec un accès direct aux appartements. Toutes les unités disposent de balcons spacieux donnan…
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Complexe résidentiel First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
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Complexe résidentiel First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Saint-Laurent-du-Var, France
depuis
$300,633
Le nouveau bâtiment est situé au centre de Saint-Laurent-du-Var, en face des promoteurs reconstruisent le parc et la place. Il y a des restaurants, des magasins et toutes les infrastructures à proximité.La nouvelle résidence offre des studios à des appartements de quatre pièces. Dans la cour…
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Résidence Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Résidence Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Résidence Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Résidence Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Résidence Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Cannes, France
depuis
$666,245
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Résidence avec un grand jardin, trois bâtiments dans la résidence, des étages supérieurs il ya vue sur la mer et les îles Laran. Tous les appartements avec grandes terrasses et balcons.A 10 minutes à pied de la plage de sable. Près de la résidence il y a des magasins, des boutiques, des écol…
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Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
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Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Cannes, France
depuis
$541,839
Le complexe résidentiel se compose de trois bâtiments avec un jardin méditerranéen paysagé entre eux. Le complexe comprend des appartements de 2 à 5 chambres de différents aménagements. Les appartements offrent un confort moderne, combinant fonctionnalité et sophistication. Tous les salons e…
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TRANIO
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Résidence Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Résidence Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Résidence Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Cannes, France
depuis
$397,507
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
La résidence est située dans le quartier élite de Cannes - Jardin de la Croix. Près du centre de Cannes et de la Croisette. La résidence sera entourée d'un jardin. Tous les appartements avec terrasses ou balcons. Parking souterrain.Options d'appartement:2 chambres à partir de 46 m2 à partir …
Développeur
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Résidence v centre sredizemnomorskogo parka
Résidence v centre sredizemnomorskogo parka
Résidence v centre sredizemnomorskogo parka
Cannes, France
depuis
$447,896
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
La résidence est située à 600 mètres de la plage, au centre d'un parc méditerranéen avec magnolias, oliviers et orangers. Piscine pour résidents de la résidence.Paiement d'installation, frais de notaire réduits.Options d'appartement :2 pièces 38m2 à partir de 285 000 euros;3 chambres à parti…
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Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Cannes, France
depuis
$722,232
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 4
Architecture élégante et moderne, correspondant aux tendances modernes. La résidence est située près du centre de Cannes, à 5 minutes à pied de la Croisette et des plages. Pour la construction et la décoration des appartements, des matériaux de luxe - Versace Home sont utilisés. Vous avez la…
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Résidence
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Cannes, France
depuis
$835,885
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
L'emplacement idéal de la résidence, à proximité des célèbres boutiques et restaurants de Cannes. Non loin de la Croisette et des plages. A 15 minutes à pied du Palais des Festivals. Appartements avec grandes terrasses. Les matériaux de classe luxe sont utilisés dans la construction.Paiement…
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