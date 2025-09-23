  1. Realting.com
  4. Résidence s vidom na more i zamok

Résidence s vidom na more i zamok

Èze, France
depuis
$456,535
;
5
ID: 29036
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    France
  • État
    France métropolitaine
  • Région
    Alpes-Maritimes
  • Ville
    Nice
  • Village
    Èze

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

En plus

Localisation sur la carte

Èze, France

