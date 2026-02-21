Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. France
  3. Résidentiel
  4. Maison
  5. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en France

Cannes
18
Bordeaux
14
Antibes
8
France métropolitaine
359
Montrer plus
18 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans France
Villa 5 chambres
France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Villa néo-provencale à Saint Paul de Vance - une ville colorée sur la Côte d'Azur de France.…
$7,60M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans France
Villa 3 chambres
France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 310 m²
Vente de la maison à Villeneuve Luba, à 2 km de la mer, dans un village cottage d'élite avec…
$3,45M
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans France
Villa 7 chambres
France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 300 m²
Vente d'une villa pour la rénovation à Saint-Maxim avec belle vue sur la mer, à 100 mètres d…
$5,61M
Laisser une demande
Otium DevelopmentOtium Development
Villa 5 chambres dans France
Villa 5 chambres
France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 360 m²
Nombre d'étages 4
Vente d'un domaine exclusif de 4 étages, d'une surface habitable de 1 108 m2, situé au cœur …
$11,35M
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans France
Villa 7 chambres
France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 450 m²
Villa atypique de deux étages dans le style bel époc, avec une superficie totale de 450 mètr…
$4,10M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans France
Villa 5 chambres
France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Grande villa sur les collines de Wilfrans-sur-mer sur la Côte d'Azur de France. Divisé en 2 …
$2,22M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Nice, France
Villa 5 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Surface 368 m²
NICE - Mont Boron Très belle villa moderne construite en 2014 d'environ 250m2 sur un terrain…
$5,80M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Villefranche-sur-Mer, France
Maison 4 chambres
Villefranche-sur-Mer, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 262 m²
Contemporary villa with swimming pool - Secure domain - Villefranche-sur-Mer Located in a hi…
$5,40M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Villa 5 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Unique maison avec vue mer panoramique et la vue les collines verdoyantes. Maison provençale…
$2,85M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Villefranche-sur-Mer, France
Villa 3 chambres
Villefranche-sur-Mer, France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
Pour les amoureux de la nature seulement ! Dans le plus beau et exclusif quartier de la Côte…
$1,54M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Nice, France
Maison 5 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Surface 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans La Turbie, France
Villa 3 chambres
La Turbie, France
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 3
Limitrophe Monaco, paradis de Golfe bleu. Une perle rare ! Telle pourrait être la descriptio…
$1,23M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 4 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Luxueuse villa moderne idéalement située dans le prestigieux domaine du Mont Boron à deux pa…
$7,24M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Maison 4 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 5
Aux portes de Monaco, nous vous proposons de vivre dans cette magnifique maison moderne. en…
$3,25M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Nice, France
Maison 4 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 700 m²
Nombre d'étages 3
Propriété d'exception au coeur de Cannes. Au coeur de Cannes Californie, cachée dans un doma…
$12,41M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Mougins, France
Villa 4 chambres
Mougins, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Villa de luxe avec piscine au Domaine Mougins.  Chambres : 5 - Surface habitable : 171 m². …
$2,49M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Antibes, France
Maison 5 chambres
Antibes, France
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 236 m²
VERY BEAUTIFUL VILLA - OPEN SEA VIEW Antibes: in a quiet and secure area with swimming pool …
$1,29M
Laisser une demande

Types de propriétés en France

villas
châteaux
demeures

Caractéristiques des propriétés en France

avec Garage
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller