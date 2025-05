Complexe résidentiel Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France

Le projet est un beau complexe d'angle dont les façades ont été conçues pour profiter pleinement de l'excellente orientation vers le sud, l'est ou l'ouest. Ainsi, les appartements peuvent être inondés de lumière naturelle abondante et tous ont un balcon, loggia ou terrasse. Sur les étages supérieurs, certains appartements offrent une vue dégagée sur la montagne et la ville. Le complexe est entièrement entouré d'un mur bas surmonté d'une porte en fer. Les espaces verts créent un environnement naturel agréable - les citronniers sont combinés avec des magnolias, il y a aussi des palmiers et des oliviers. Une haie de laurier rouge longe la porte de l'immeuble, préservant l'intimité des appartements au rez-de-chaussée. Le hall d'entrée de la maison est décoré de carreaux de porcelaine, d'un miroir et de lampes murales. Les zones sont bordées de carreaux de grès et de peinture décorative. Éclairage automatique des atterrissages en escalier avec capteur de présence. L'ascenseur Otis avec une cabine décorée d'un miroir sert chaque étage, y compris un parking souterrain.

Carreaux en porcelaine de Saloni dans toutes les chambres

Peinture lisse sur les murs et le plafond

Portes intérieures laquées avec poignées

Fenêtres double vitrage

Carreaux muraux de Saloni 2.10 m de haut dans la salle de bain

La salle de bain est équipée d'une vanité, lavabos intégrés Culina, robinets Grohe, grand miroir, lumière murale, baignoire et porte douche murale, porte-serviettes chauffantes

Armoires avec portes ouvrantes ou coulissantes

Volets roulants électriques dans toutes les chambres avec centralisation

Eau chaude provenant d'une chaudière à gaz individuelle

Climatiseur réversible permettant le chauffage et le refroidissement des pièces principales

L'entrée est protégée par une porte avec un code numérique et un vidéophone connecté à chaque appartement

Vidéosurveillance à l'entrée et au parking

Détecteurs de fumée

Les portes d'atterrissage sont équipées d'un verrou A2P et de charnières anti-dérapantes

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Menton est l'une de ces villes qui donne un charme inégalé à la Côte d'Azur. Le climat doux, la beauté des plages, monuments et rues étroites en font l'une des stations balnéaires les plus célèbres de la Méditerranée. Menton est aussi une ville dynamique où vous pouvez vivre toute l'année.

Le complexe est situé à proximité de tous les commerces et commodités quotidiennes. Boulangerie, supermarché, pharmacie, coiffeur, etc. sont à moins de 4 minutes à pied. La maternelle et l'école primaire sont à 2 minutes, l'école secondaire est à 2 minutes en voiture, une autre 3 minutes suffit pour se rendre au collège. Le centre de Menton est très facile d'accès, avec la plage de Borrigo à 15 minutes à pied et la vieille ville à 20 minutes. Il y a trois lignes de bus juste à côté de la maison menant à la gare, gare routière et marché Menton. Enfin, l'autoroute A8 est à seulement 6 minutes en voiture.