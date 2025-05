Complexe résidentiel New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France

Imaginez chaque jour la lueur de l'aube sur la Méditerranée. Toute la résidence fait face à la baie de Monaco comme une toile encadrée de collines plongeant dans la mer. Il jouit d'une vue dégagée jusqu'au «Rocher» de Monaco, sa vieille ville, sa cathédrale et son palais du Prince. Ainsi, la plupart des grandes terrasses ou des jardins privés jusqu'à 355 m2, deviennent un lieu de contemplation quotidienne comme une extension aux appartements.

Au coeur d'un jardin préservé et embelli, l'architecture de la résidence, sensible à son environnement, suit les courbes de la colline. Avec son volume, sa lumière et ses façades épurées, soulignées par une fondation en pierre, le projet appelle à l'insouciance. Il donne la place aux nombreuses grandes ouvertures de verre, la lumière prometteuse et la vue ouverte sur la mer. Les balustrades vitrées vous invitent au spectacle omniprésent de la nature dans le jardin où les plantes affichent l'harmonie de leurs couleurs et de leurs parfums. Les terrasses et les jardins à niveaux sont ornés d'oliviers, de chênes verts, d'orangers, de bougainvillea et de jasmin, dans la pure tradition des jardins méditerranéens.

Pour parfaire son confort sans compromis, la résidence dispose d'un espace bien-être avec des services dignes d'un resort. Réservé à tous les résidents, il comprend un spa, un sauna, un hammam et un équipement de fitness. Entièrement vitrée, elle s'ouvre sur un petit jardin mitoyen aux arbres et aux fleurs, pour prolonger votre exercice ou votre temps de détente.

Caractéristiques des appartements

La résidence allie excellence et exclusivité en offrant des appartements des studios aux chambres fi ve. Leur composition, pour la plupart, déploie une multitude d'espaces de rangement, buanderie, dressing ou cellier, ainsi que des espaces de vie bien délimités. Côté journée, grands salons et cuisines ouvertes ou fermées, selon les plans. Du côté de la nuit, des appartements 3 pièces, la chambre principale benefi ts d'une salle de douche ou d'une salle de bains privative et pour certains, un vrai dressing à fi t out. Certaines chambres ouvrent sur un espace extérieur, un balcon ou un jardin et bénéficient d'une vue sur la mer.

Portes d'atterrissage avec serrure A2P

Vidéophone et contrôle d'accès par Vigik

Lobby et atterrissages décorés par un designer d'intérieur

Parkings sécurisés sur le toit

Stockage de vélos

Possibilité de cave au niveau du jardin

Screed isophonique

parquet stratifié florissant dans les salons et les chambres

Climatisation réversible par conduit

Tuiles sol à plafond et tuiles pleine hauteur autour des bains et des douches

Unité de vanité surmontée d'un miroir lumineux dans les salles de bains et les salles de douche

Porte serviette chauffée et écran de douche

Armoires encastrées

Menuiserie extérieure en aluminium laqué

Volets roulants motorisés

Prééquipement domotique

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Synonyme du luxe, de la beauté et de la vie exclusive, Monte Carlo est populaire à la fois pour la vie et les vacances dans un cadre pétillant, sûr et intemporel. A seulement 500 m de la frontière monégasque, la résidence fait presque partie de la Principauté et bénéficie de toutes ses richesses au quotidien. Dans un cadre résidentiel à flanc de colline, cette adresse, facile d'accès, offre de nombreuses commodités à pied: boutiques élégantes, un mini-marché, école et collège. Le Parc de Grima voisin possède une forêt conçue comme un parc écologique avec un sentier botanique, des aires de pique-nique et un sentier d'exercice. A proximité, le «Petit Montmartre de la Côte d'Azur», les charmantes rues du centre-ville s'ouvrent avec des façades Belle Epoque et Art Déco, gardant vivante l'atmosphère authentique et défi nie de l'endroit.