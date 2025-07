Complexe résidentiel Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France

Un nouveau développement d'appartements d'une à trois chambres à vendre à une courte promenade de la plage et à proximité de la Marina et la vieille ville d'Antibes. Les appartements au dernier étage bénéficient d'une vue sur la mer et d'un toit solarium et d'un jardin paysagé devant la résidence assure la tranquillité et la tranquillité dans un environnement agréable pour tous. Il y a un parking souterrain, un ascenseur et une entrée sécurisée à la résidence.

Climatisation

Accès au badge codé par sécurité

Interphone vidéo

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Complexe situé à 15 minutes à pied de la plage et à 25 minutes à pied du centre d'Antibes avec sa grande sélection de magasins, bars, cafés, restaurants, etc. En seulement 5 minutes à pied, vous avez une boulangerie tandis qu'un supermarché est à 20 minutes à pied.

Antibes est l'une des villes balnéaires les plus célèbres et recherchées sur la Côte d'azur avec son charmant centre en pierre avec ses musées Picasso & Peynet, un théâtre, des marchés hebdomadaires et ses quatre marinas qui accueillent certains des plus beaux yachts du monde. Il y a 5 clubs de golf à Biot et Antibes et en moins de 90 minutes vous pouvez être sur les pistes de ski des Alpes du sud à Isola 2000.