Complexe résidentiel New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France

Le bâtiment, construit en 1995 sous l'influence de changements majeurs dans le 12ème arrondissement, révèle toute la créativité et la tranquillité de ce nouveau style architectural : formes raffinées, couleurs discrètes, balcons longs et une combinaison de bons matériaux (verre, bois, métal). Les façades ont été entièrement rénovées pour restaurer la pierre à l'éclat et au caractère de sa couleur d'origine.

Des places de parking sous-sol équipées de chargeurs électriques, de rangements à vélo et de caves complètent l'offre de qualité de cette résidence exceptionnelle. Un jardin secret ouvrira ses portes sur le toit-terrasse du bâtiment. Les enfants peuvent jouer dans la zone protégée qui leur est assignée. Le merveilleux jardin comprend des arbres fruitiers, des plantes aromatiques et de belles herbes. Tables et bancs sous le gazebo vous invitent à vous rencontrer pour socialiser, lire ou simplement vous détendre pour recharger vos batteries.

Caractéristiques des appartements

Tous les appartements de la résidence ont été conçus pour offrir un confort optimal et un bien-être luxueux : espaces spacieux, finitions soignées et matériaux de qualité. Les appartements ont de 2 à 4 chambres, avec la possibilité de convertir certaines zones en bureaux. Idéalement orientés, les salons lumineux offrent une véritable intimité. Certains d'entre eux sont étendus avec de beaux balcons ou de grandes terrasses, conçus comme une extension naturelle de l'espace intérieur.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe borde la ceinture verte de Petite Ceinture, reliant le Bois de Vincennes, vous offrant un emplacement rare et privilégié. Avec un mélange intelligent de petites rues pavées, de jolies places bordées d'arbres et de grandes rues commerçantes, le 12ème arrondissement est populaire auprès des familles. Ici tout est à portée de main: transports (métro, bus et tramways), boutiques, services, boutiques, restaurants, installations culturelles et sportives. Le Bois de Vincennes, accessible en quelques minutes à pied, offre 995 hectares de nature, un parc zoologique, une ferme, des refuges d'oiseaux, un parc fleuri et de nombreux événements tout au long de l'année.