  4. Résidence s vidom na more i bassejnomh

Résidence s vidom na more i bassejnomh

Nice, France
depuis
$383,099
;
5
ID: 32798
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/11/2025

Emplacement

  • Pays
    France
  • État
    France métropolitaine
  • Région
    Alpes-Maritimes
  • Ville
    Nice

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

